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Hayat bebek nasıl öldü? Vücudunda ürperten izler

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde Suriye uyruklu 1 yaşındaki Hayat Neccar hayatını kaybetti. Vücudunda darp izleri bulunan çocuğun ölümüyle ilgili anne ve babası gözaltına alındı. Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bebeği kısa bir süre gözetim altında tuttuğu ve ardından aileye geri verdiği iddia edildi.

16:21 -
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Hayat bebek nasıl öldü? Vücudunda ürperten izler

İstanbul’un Sancaktepe ilçesine bağlı Abdurrahmangazi Mahallesi’nde yaşayan Suriye uyruklu ailenin 4 çocuğundan 1 yaşındaki Hayat Neccar gece saatlerinde iddiaya göre solunum sıkıntısı çekti. Aile Hayat Neccar’ı hastaneye götürdü. Bir yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARA İZLERİ

Neccar’ın vücudunda çeşitli izler olduğunu gören sağlık ekipleri küçük bebeğe işkence yapıldığından şüphelenerek durumu polis ekiplerine haber verdi. Olayla ilgili inceleme başlatan emniyet ekipleri bebeğin annesi ve babasıyla birlikte komşularını ifadeleri alınmak üzere Emniyet’e götürdü.

Mahalle sakinleri yaklaşık 6 ay önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Hayat Neccar’ı kısa bir süre gözetim altında tuttuğunu ve ardından aileye geri verdiği iddia etti. Hayat Neccar’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHMAL VAR MI?

Mahalle sakini Yılmaz Aslan, “Ben aileyi yakından tanıyorum. Dört çocukları vardı. En küçük çocuğu rahatsızdı. Sürekli hastaneye gidiyordu. Bu olayı duyunca ben de şok oldum” dedi.

Sosyal Hizmetlerin Hayat Neccar’ı kısa bir süre gözetim altında tuttuğunu da söyleyen Aslan, “Bu konu hakkında şikayetçi oldular. Ben kendi çocuğuma kendim bakarım demişti” diye konuştu. (DHA)

Son güncelleme: 16:25 28.09.2020
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