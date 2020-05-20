Hayat Eve Sığar (HES) kodu nasıl alınır? HES kodu ile uçak ve tren seyahati nasıl olacak?

Mobil cihazlara kolayca indirilebilen Hayat Eve Sığar uygulaması ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, HES kodu alınarak uçak ve tren gibi seyahatlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirileceği açıkladı. Corona virüsüyle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın geliştirdiği Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu yanı sıra maske talebi, sağlık durumu bildirimi, istatistikler gibi bilgileri görmek mümkün. Peki HES kodu nasıl alınır? İşte Hayat Eve Sığar uygulaması hakkında merak edilenler…

BAKAN KOCA’DAN HES UYGULAMASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Mobil uygulamanın bir diğer fonksiyonu da şudur; bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek. Uçağa binerken bu uygulama serbest giriş kartı olacak. Ulaştırmada bu bilgi bizlerden göstermemiz istenecek.

Bu bilgi sosyal hayata katılım söz konusu olduğunda özel bir bilgi değildir. Bu uygulamaya öncelikle şehirler arası uygulamaya geçiyoruz. Alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.

İlgili seyahat firması tarafından sağlanıp tedbir alınacak. Sonradan bir yolcuya virüs tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacaktır. Hayat Eve Sığar mobil uygulamasından HES kodu alınabilecek.

Tüm yolcuların en üst düzeyde güvenliği sağlanmaya çalışacak. HES kodları kişiye özel tekil kodlardan oluşacak. TC kimlik numarası gibi sabit olmayacak. Her paylaşımında farklı bir HES kodu oluşturulabilecek. Önümüzdeki günlerde mobil uygulama ve HES kodunun yaygın uygulanması hayatımızı kolaylaştıracak.

HES KODU NEDİR,NASIL ALINIR?

HES kodu ile uçak ve tren seyahatlerinin yapılabileceğinin açıklanmasının üzerine HES kodunun nasıl alınacağı merak edilmeye başlandı. HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ‘HES kodu işlemleri’ bölümüne girilerek alınabilecek.

HES Kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS olarak atılır.

‘HAYAT EVE SIĞAR' UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

‘Hayat Eve Sığar' uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?

Telefonla corona virüsü vaka takibine olanak sağlayacak olan Hayat Eve Sığar Uygulaması üç operatör ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) iş birliğiyle ortaya çıktı.

Bakan basın toplantısında yeni uygulamayı şu sözlerle açıklamıştı: ”Vakalarımızı takip etmek için, izole olmalarını görmek üzere bir çalışma yaptık. Bu üç operatör ve BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) işbirliğiyle olan bir tablo. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde devreye girecek. Bir aplikasyon geliştirildi, hastalarımız indirmek zorundalar. “Hem takip, hem de kendi durumlarını anlık görebilecekleri bir sisteme geçmiş oluyoruz. Hareketliliği gördüğünde bir mesajla kendisini uyaran, evde izole olmasını hatırlatan ve devamında gerektiğinde emniyet kuvvetlerinin de devreye gireceği bir sistemden bahsediyorum. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde İletişim Başkanlığımız da açıklamalar yapmış olacak.”

Sağlık Bakanlığı'ndan uygulama ile ilgili yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

* Yakın sürede çok fazla riskli alanlarda dolaşan ve fazla kişi ile temas eden kişiye risk puanı verecek ve o kişiyi gerekirse teste gönderecek, hatta arkadaşları varsa eklenmiş senin şu arkadaşının riski yükselmiş uyarısı verecek. Test yapılıp negatif çıkarsa, riski sıfırlayacak.

* Uygulama ile bulunduğunuz bölgedeki enfekte hasta yoğunluğunu görebiliyorsunuz. Aile ve yakın görüştüğünüz herkese yükletme gayretinde olunursa faydası çok olacaktır.

* Ayrıca izolasyon altında bulunanların yüklemesi kaçınılmaz. Herkesin bu uygulamayı yükleyerek kullanmaya başlaması birçok şeyin takibini, hastalık sonrasındaki temas zincirinin kolayca bulunmasını sağlayacaktır.

MASKE DE ALINABİLECEK

Geçtiğimiz günlerde Yeni uygulama bilgiler veren Fahrettin Koca Hayat Eve Sığar uygulaması ile maske almak da kolaylaşacağını açıklamıştı. Buna göre vatandaşlar uygulama içerisine eklenecek QR kod ile eczaneye gidip maskelerini temin edebilecekler.

Evde takip edilen pozitif vakaların ise dışarı çıktığı an telefonuna uyarı gelecek, gerekirse emniyet güçleri devreye girebilecek. 3 GSM operatörü ve BTK'nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) işbirliğiyle Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulamayı, corona virüsü teşhisi alan tüm hastalar akıllı telefonlarına indirmek zorunda olacak. Ayrıca uygulama içinde oluşturulabilen QR kod ile vatandaşlar eczaneye gidip birkaç dakika içinde maskesini temin edebilecek.