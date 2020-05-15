HDP’li Sancar’dan kayyum tepkisi: Bu bir darbedir

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP’li 5 belediyeye bu sabah İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanmasına ilişkin parti genel merkezinde açıklama yaptı.

“Böylece 31 Mart'tan bu yana toplam 65 belediyemizden 45'ini iktidar, kayyum yoluyla gasp etmiş oldu.” diyen Sancar, “8 belediyemiz de KHK darbesiyle gasp edilmişti. Bunun adı açıktır değerli basın mensupları. Bu bir darbedir. Bu, demokrasiyi tanımamaktır. Bu, halkın iradesini yok saymaktır” diye konuştu.

“MEĞER KENDİLERİ BİR DARBE PLANI PEŞİNDEYMİŞLER”

Gündemde bir süredir darbe tartışması olduğunu hatırlatan Sancar şunları dile getirdi:

* Bildiğiniz gibi bu sabah 5 belediyemize daha kayyum atandı. İktidar sözcüleri bir süredir kamuoyunu darbe dedikodularıyla oyalıyorlar, meşgul ediyorlar.

* Darbe söylentilerini yayarak, kendilerine yönelik bir mağduriyet algısı yaratmaya çalışıyorlar. Meğer kendileri bir darbe planı peşindeymişler. Bu sabah bu planın hayata geçirilmesine tanık olduk.

* İktidar 5 belediyemize kayyum atadı. Yani bir darbe yaptı. Iğdır, Siirt, Kurtalan, Baykan ve Altınova belediyelerimiz iktidar tarafından gasp edildi.

* Böylece 31 Mart'tan bu yana toplam 65 belediyemizden 45'ini iktidar, kayyum yoluyla gasp etmiş oldu. 8 belediyemiz de KHK darbesiyle gasp edilmişti.

* Bunun adı açıktır değerli basın mensupları. Bu bir darbedir. Bu, demokrasiyi tanımamaktır. Bu, halkın iradesini yok saymaktır. Bu, toplumun demokrasi inancını ortadan kaldırmaktır. Bu, toplumun bir arada yaşama umuduna darbe vurmaktır.

“CHP’Lİ BELEDİYELERE DE KAYYUM ŞANTAJI”

Dünyanın ve Türkiye'nin corona virüsü (Kovid-19) salgını ile mücadele ettiğini belirten Sancar şunları söyledi:

* Biliyorsunuz, belediyelerimiz gasp edildikten sonra batıdaki belediyelere yönelik tehditler de iktidar tarafından arttırılmıştır.

* İktidar CHP'li belediyeleri de kayyum şantajıyla terbiye etme yoluna gitmiştir.

* İnsanlık, corona salgınıyla mücadele ederken, insanlık bu tehlikeyle dayanışma yoluyla baş etmek için uğraşırken iktidar, dayanışmayı halkın kendi örgütlenmesini ortadan kaldırma planlarının peşinde olmuştur.

* Halk iradesini tanımayan bir iktidarın, halk sağlığı gibi bir derdi de olamaz.