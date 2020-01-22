Helal Akreditasyon Kurumu 11 milyon TL harcadı: İki yılda tek akreditasyon

Gıda alanındaki ürünlere “Helal Sertifikası” vermek amacıyla kurulan ve 5 yönetim kurulu üyesi atanıp 4 daire başkanı ile 50 kişilik personel de alan son 2 yıllık bütçesi ise 15.5 milyon lira olan Helal Akreditasyon Kurumu, iki senede yalnızca 1 sertifika verebildi.

Bütçesinin 11,5 milyon lirasını harcayan, Kurumun ilk ve tek sertifikası Türk Standartları Enstitüsü'ne verildi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın bu konudaki soru önergesine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan yanıt geldi.

Bakan Pekcan, kurumun TSE'ye helal belgesi verdiğini bildirdi. CHP'li Polat ise, “Bu kurum, israf ve öngörüsüzlüğe dayalı politikaların bir örneği. Helal belgesi vererek hiçbir sorun da çözülemez. Kuruma 2018-2019 dönemi için 15 milyon 710 bin 500 TL ödenek tahsis edilmiş, şimdiye kadar da 11 milyon 468 bin 457 TL’sini harcamış. Yaptığı ise tek bir sertifika vermek” dedi.

TEMSİL ÖDENEĞİ DE VAR

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2018- 2020 dönemi için Helal Akreditasyon Kurumuna 140 bin TL’lik temsil ve tanıtma gideri tahsis edildiğini ve bu ödeneğin, 12 bin 878 TL’sinin harcandığını açıkladı. Kurum’a 2020 yılındaki temsil giderleri için 16 bin TL, tanıtma giderleri için 14 bin TL olmak üzere toplam 30 bin TL temsil ve tanıtma gideri de tahsis edildi.