Hem üreticiler, hem tüketiciler memnun

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın “Başkent Market” projesi büyük ilgi gördü. Ankara'da kadın kooperatiflerinin ve çiftçilerin ürünlerinin satıldığı Başkent Market'te, fiyatlar vatandaşın yüzünü güldürdü.

Marketteki ürünlerin fiyatları piyasadan en az yüzde 30 daha ucuz. Tarhana, fasulye, pilavlık bulgur gibi bazı ürünlerde ise bu fark yüzde 50'ye kadar çıkıyor. 1 kilo yoğurdun fiyatı zincir marketlerde 7 TL ile 12 TL arasında, Başkent Market'te 5.5 liradan satılıyor.

Dana kıymanın kilosu zincir marketlerde 44 TL ile 69 TL arasında, Başkent Market'te ise 42.90 lira. Sütün litresi zincir marketlerde 7 TL civarında satışa sunulurken, Başkent Market'te 3 litresi 13.5 lira, 5 litresi de 22 liraya satılıyor.

Ankara'da 250 gram ekmek 1.25 TL'den satılırken, Başkent Market fiyatı 0.90 kuruş oldu.

İşte Başkent Market ile zincir market arasındaki fiyat farkı:

Ürün Zincir market Başkent Market

Pilavlık bulgur (kg) 5-8 TL 4 TL

Un (5 kg) 14.75- 23 TL 14.50 TL

Toz şeker (5 kg) 23 TL 22.50

Sucuk (1 kg) 64-110 TL 49 TL

Domates (1 kg) 8 TL 7 TL

Erik (1 kg) 18 TL 12 TL

Tarhana (1 kg) 33 TL 15 TL

Elma sirkesi 26 TL 15 TL

Kaşar peyniri (400 gr) 20.45 TL 16 TL

Mercimek (1 kg) 11.75 TL 9 TL

Kornişon turşu (1kg) 14.90 TL 8-9 TL

Yoğurt (1 kg) 7-12 TL 5.50 TL

Dana kıyma (1 kg) 44-69 TL 42.90

Keçi peyniri (kg) 69 TL 60 TL

Salça (700 gr.) 13.9 TL 12 TL

Süt (3 kg) 18 TL 13.50 TL