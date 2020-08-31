Her milli bayramda hastalanan Gül, Atatürk’ü hatırladı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, görev süresi boyunca 23 Nisanlar, 19 Mayıslar, 30 Ağustoslar ve 29 Ekimlerde hep hastalanmıştı. 30 Ağustos 2012'de de kulağından rahatsızlanıp hastaneye yatmıştı.

Milli bayramlara genellikle “hastalık” bahanesiyle katılmayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün dün Twitter hesabından paylaştığı 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı bu nedenle şaşkınlık yarattı.

GÜL mesajında, “30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bu vesileyle Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizi şükranla anıyorum” dedi.

Gül’ün paylaşımına ilk yorum CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş’tan geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yarkadaş “Gül’ün arşivini taradım. Zafer Bayramı'nı kutlayan tweetine rastlamadım” ifadelerini kullandı

GENELDE HASTANEDEYDi!

Yarkadaş paylaşımına şöyle devam etti: “Sanırım, ismi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayları arasında geçince, bu tweeti atma ve Atatürk'ü anma ihtiyacı hissetti. Kendisi genelde, milli bayramlarda hastanede olurdu. Neyse, bu da gelişme sayılır.”