Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Gazetecilere karanfil veren Gül, yürürlüğe giren Birinci Yargı Paketi'ni hatırlattı. Gül, haber verme sınırını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamalarının suç oluşturmayacağı yönündeki ilkenin güçlendirilerek ifade özgürlüğünün güvencesinin artırıldığını belirtti. Gül, ifade özgürlüğünü ilgilendiren yargı kararlarının istinaf mahkemelerinden sonra bir kez de Yargıtay tarafından incelenmesinin sağlandığını kaydetti.

‘YARGI EMİR ALMAZ'

Bakan Gül, şöyle dedi: “Yargı hiçbir yerden ve hiçbir kimseden emir almaz. Yargının emir alacağı tek yer; anayasa ve kanunlardır. Yargı, hiçbir ideolojinin, şu ya da bu grubun değil, sadece hukukun emri altındadır. Bu anlayışa aykırı her türlü girişimin karşısında olacağımız da bilinmelidir. “Devletin FETÖ'den arınma süreci milletin hem bağımsızlığı, hem de egemenliği için önemlidir” diyen Adalet Bakanı, FETÖ ile mücadele konusunda ise şu uyarılarda bulundu:

‘ASLA TAVİZ VERMEYİZ'

“Bu mücadeleyi taviz vermeden kararlılıkla sürdürüyoruz. Fiili darbeyle ilgili 289 davadan 272'si tamamlandı, 17 dava sürüyor. FETÖ ile mücadelenin sulandırılmasına da berrak suyun bulandırılmasına da karşıyız. Herkesi bir torbaya doldurmak, mücadeleyi sulandırır. Bu en çok da FETÖ'yü sevindirir. Bu kripto örgüt, mücadelenin sulanması için binlerce masum insanın yaftalanmasını göze almıştı. ‘Mor beyin' listemiz bu alçakça girişimi ortaya koydu. Binlerce masum vatandaşımızın, bu örgüt tarafından ByLock tuzağına düşürüldüğünü gördük, üzerine gittik. Mücadeleyi hukuka uygun yürütmek, lekelenmeme hakkına en büyük özeni göstermek en çok FETÖ'yü üzer.”

‘KİMSENİN AYRICALIĞI YOK'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “FETÖ'nün siyasi ayağı” ile ilgili soruya şu karşılığı verdi: “Siyasi ayakta gerçekten terör örgütü üyeliği anlamında bir suç teşkil eden eylemleri olan varsa kimsenin bir ayrıcalığı yoktur. Sadece FETÖ için değil başka oluşum ve yapılar içinde geçerli.”

‘Yanlışların düzeltilmesini yargıya bırakmak gerek'

BAKAN Abdulhamit Gül, “Yargı kararlarının yanlışı, eksiği olabilir. Bu yanlışın düzeltilmesini de yine yargının kendi olağan işleyişine bırakmak gerekir. Milletimizin beklentisi, milletimizin vicdanını tatmin eden kararların makul sürede çıkmasıdır” dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MHP'nin şartlı ceza indirimine yönelik önerisi için ise şunları söyledi:

“Biz de baktık, çalıştık. Çok değerli öneriler. Bir kanun gerekiyor, eski sistemde kanun tasarısı hazırlama yetkimiz vardı ama şimdi Adalet Bakanlığı olarak ‘Tasarıyı hazırladık' diye bir şey söyleyemeyiz. Milletvekillerinin, grupların bu anlamda iradesi önemli. Denetimli serbestlikten iyi hale varıncaya kadar bir bütün olarak bakılması, ele alınması, masaya yatırılması gereken bir konu. Kanun nasıl şekillenir, Meclis'in özellikle AK Parti grubunun vereceği bir kararla şekillenecektir.”