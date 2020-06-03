HES kodu ne için kullanılıyor? HES kodu şehirler arası seyahat için şart mı?

HES kodu olmayanların şehirlerarası yolculuk yapamayacak olmasından dolayı kod başvurularına talep arttı. HES kodu, Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla alınabiliyor. Ayrıca Corona virüsü salgını hakkında istatistiklerin yer aldığı, maske talep edilebilen, sağlık durumu bilgilendirmesi yapılabilen uygulama İOS ve Android cihazlara kolayca indirilebiliyor.

HES KODU NEDİR?

Türkiye'de seyahat yasağı 15 gün daha uzatılmıştı. Ancak, Haziran ayı ile birlikte THY iç hat uçuşlarını planlamaya başladı. Büyükşehirlere olan seyahat yasağının da yeni ay ile birlikte kalkması bekleniyor. Bu kapsamda, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, seyahat edeceklerin HES kodu ile seyahat edebileceğini açıkladı. Hayat Eve Sığar uygulaması ile alınacak, tek seferlik kod sayesinde vatandaşların nereye gideceği, kimlerle yolculuk yapacağı kayıt altına alınacak ve birilerinde hastalık tespit edildiği takdirde o yolculukta bulunan herkesin durumu kontrol altına alınmaya çalışacak. Sağlık Bakanı Koca, HES kodu uygulamasının yakın zamanda başlayacağını duyurdu.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu ile uçak ve tren seyahatlerinin yapılabileceğinin açıklanmasının üzerine HES kodunun nasıl alınacağı merak edilmeye başlandı. HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ‘HES kodu işlemleri' bölümüne girilerek alınabilecek.

HES Kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?

Telefonla corona virüsü vaka takibine olanak sağlayacak olan Hayat Eve Sığar Uygulaması üç operatör ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) iş birliğiyle ortaya çıktı.

Bakan basın toplantısında yeni uygulamayı şu sözlerle açıklamıştı: ”Vakalarımızı takip etmek için, izole olmalarını görmek üzere bir çalışma yaptık. Bu üç operatör ve BTK'nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) işbirliğiyle olan bir tablo. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde devreye girecek. Bir aplikasyon geliştirildi, hastalarımız indirmek zorundalar. “Hem takip, hem de kendi durumlarını anlık görebilecekleri bir sisteme geçmiş oluyoruz. Hareketliliği gördüğünde bir mesajla kendisini uyaran, evde izole olmasını hatırlatan ve devamında gerektiğinde emniyet kuvvetlerinin de devreye gireceği bir sistemden bahsediyorum. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde İletişim Başkanlığımız da açıklamalar yapmış olacak.”

Sağlık Bakanlığı’ndan uygulama ile ilgili yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

* Yakın sürede çok fazla riskli alanlarda dolaşan ve fazla kişi ile temas eden kişiye risk puanı verecek ve o kişiyi gerekirse teste gönderecek, hatta arkadaşları varsa eklenmiş senin şu arkadaşının riski yükselmiş uyarısı verecek. Test yapılıp negatif çıkarsa, riski sıfırlayacak.

* Uygulama ile bulunduğunuz bölgedeki enfekte hasta yoğunluğunu görebiliyorsunuz. Aile ve yakın görüştüğünüz herkese yükletme gayretinde olunursa faydası çok olacaktır.

* Ayrıca izolasyon altında bulunanların yüklemesi kaçınılmaz. Herkesin bu uygulamayı yükleyerek kullanmaya başlaması birçok şeyin takibini, hastalık sonrasındaki temas zincirinin kolayca bulunmasını sağlayacaktır.