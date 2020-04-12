Hesapları bloke edilen CHP’li belediye yardımlarını sürdürüyor

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile CHP'li belediyelere corona virüsü dayanışması için bağış izni vermemesinin ardından Antalya'nın CHP'li Muratpaşa Belediyesi, CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Odunpazarı belediyelerinin aşevi yardım hesaplarını da bloke etmişti.

Tüm bunlara rağmen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi corona virüsü nedeniyle zor günler geçiren vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

AŞEVİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

25 yıldır binin üzerinde vatandaşa hizmet veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Aşevi çalışmalarını sürdürüyor. Belediye yetkilileri, belediyeye nakdi yardımın kesilmiş olmasına rağmen gelen ayni yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalışıyor.

Aşevi bağış hesaplarının bloke edilmesinin ardından nakit yardımı alamayan aşevine vatandaşlardan ayni yardım yağmaya başladı.

Aşevi, yemek yapmaya durumu olmayanlar için sıcak yemek yardımını sürdürürken yemek yapacak durumda olanlara ise erzak yardımında bulunuyor.

BELEDİYE ESNAFI DA UNUTMADI

Corona virüsü ile Mücadele Eylem Planını aldığı önlemler ile uygulayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, salgın sebebiyle iş yerlerini kapatmak zorunda olan esnafa da odalar aracılığı ile destek olmaya başladı.

Belediye, virüs nedeniyle dükkanlarını açamayan ve zor günler geçiren lokantacı, berber ve kuaförlere erzak yardımında bulundu.

İhtiyaç sahibi esnafa ulaşması için Lokantacılar Odası ile Berberler ve Kuaförler Odası’na erzaklarının teslim edildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, ihtiyaç sahibi odalara desteklerinin devam edeceğini açıkladı.

ERZAK DESTEĞİ SAĞLANIYOR

Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlara daha kolay ulaşabilmek adına ALO 153 Kriz Masası’nı hizmete sunan ve bugüne dek binlerce çağrı ile vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veren Büyükşehir Belediyesi, şehir esnafını da unutmayarak zor günlerden geçtikleri bu süreçte esnaf odalarına erzak desteği sağlıyor.

Desteklerin Lokantacılar Odası ile Berberler ve Kuaförler Odası ile başladığını belirten Başkan Büyükerşen, şöyle konuştu:

* 153 Kriz Merkezimizden bizlere ulaşan vatandaşlarımızın sıcak yemek ve kuru erzak taleplerini imkanlarımız ölçüsünde karşılamaya çalışıyoruz. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla dükkanlarını kapatmak zorunda kalan binlerce esnafımız var.

* Bunların başında büyük bölümü günlük gelir ile çalışan lokantalarımız ve kuaförlerimiz geliyor. Bu süreçte yaşadıkları mağduriyetin farkındayız. İlgili odalarımızla iletişime geçerek iki odamıza da ihtiyaç sahiplerine ulaşması için erzak yardımlarımızı ulaştırdık.

* Odalar ile işbirliği içerisinde desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bugünleri birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatacağız.

ODA BAŞKANLARI TEŞEKKÜR ETTİ

Erzak desteği dolayısıyla Başkan Büyükerşen’e teşekkür eden Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen ile Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara, yardımların ihtiyaç sahibi oda üyelerine ulaştırıldığını belirttiler.

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