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Hikmet Sami Türk: Kaybedecek Mehmetçiğimiz yok

Milli Savunma ve Adalet eski Bakanı Prof. Hikmet Sami Türk, "Libya'da iç savaş var. Türkiye’nin böyle bir savaşta kaybedeceği tek bir Mehmetçiği yoktur’’ dedi.

Yavuz ALATAN
19:41 -
Haberler Gündem
Hikmet Sami Türk: Kaybedecek Mehmetçiğimiz yok

Milli Savunma ve Adalet eski Bakanı Prof. Hikmet Sami Türk, ‘Libya’ya asker gönderme’ tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Libya'da halen Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri ile General Hafter komutasındaki askerlerin yoğun çarpışmalar içinde olduklarını hatırlatan Hikmet Sami Türk şu açıklamayı yaptı:

*Libya'ya Türk askerinin orada silâh kullanmasını gerektirecek şekilde asker gönderilmesi, Anayasa'nın 92. maddesinin dışına çıkan bir uygulama olur.

*Bu, Türkiye'nin Libya'daki iç savaşta taraf konumuna gelmesi, fiilen savaşa girmesi demektir. Türkiye'nin böyle bir savaşta kaybedeceği Mehmetçiği yoktur. TBMM buna izin vermemelidir.

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