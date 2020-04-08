Hırsızlar, corona virüsüyle mücadele eden doktorun motosikletini çaldı

Çapa Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi olan intern doktor Gökçek, geçen Çarşamba günü Türkali mahallesindeki birlikte görev yaptığı arkadaşının evine geldi. Ertesi gün alışveriş yapmak için dışarıya çıkan Gökçek, 24 bin lira değerindeki 34 AFA 734 plakalı motosikletinin kapının önünde olmadığını gördü. Bunun üzerine Beşiktaş Polis Merkezi’ne giden doktor, şikayette bulundu.

TOPLU TAŞIMA KULLANMAYA BAŞLADI

Toplu taşımaya binerek vatandaşları enfekte etmemek için kullandığı motosikleti çalınan Gökçek, hastaneye gitmek için mecburen toplu taşıma kullanmaya başladı. Kendini izole etmek için motosiklet kullandığını ve vatandaşlarla temas etmek istemediğini belirten Ufuk Gökçek, ”Evden çıkarak alışveriş yapmak için markete doğru giderken motosikletin yerinde olmadığını gördüm. Motosikleti alalı 2 sene olmuştu, şu anda 24 bin lira civarında bir değeri var. Motosikleti yaya geçişini engellememek için kaldırıma çıkartıp duvara dayamıştım. Üzerinden de zincirle bağlamıştım, sonra baktığımda yoktu. Ortada zincir falan da yoktu, kestilerse de yanlarına almışlardır” dedi. (İHA)