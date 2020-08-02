Hırsızlığa böyle isyan etti: Bu mağazamız 9 tane müşteriyi bir arada görmedi

Sultanbeyli’de içinde maskeli 9 kişinin bulunduğu sahte plakalı minibüs, Arife günü sabah saatlerinde bir mağazanın yanına yaklaştı. Şüpheliler mağazanın kapısını uzun uğraşlar sonucu kırdı ve araçlarına binerek sokaktan ayrıldı.

Kısa bir süre sonra olay yerine dönen hırsızlar önce bir televizyonu alıp gitti. Hırsızlar üçüncü ve son seferlerinde ise 6 dakika içerisinde yaklaşık 50 bin lira değerinde televizyon, bilgisayar, tablet ve tekstil eşyasını çaldı.

ARAÇ ÇALINTI

İş yeri sahibi Recep Yıldırım hırsızlıkla ilgili şöyle konuştu:

* 30 yıldır Sultanbeyli’de mobilya, beyaz eşya ticareti yapıyorum. Dün mağazamız soyuldu. 9 kişi 3 sefer aynı araçla mağazaya geliyor.

* Saat 07.30 ile 08.00 arası. Gündüz gözüyle 9 kişi 3 sefer mağazamıza uğruyor.

* Birinci seferinde mağazanın kapısını kırıyor. Üçüncü sefer de malları alıyor.

* Yaklaşık 50 bin lira değerinde elektronik ve tekstil ürünlerini alıyorlar. Çalıntı bir araçla bu olayı gerçekleştiriyorlar.

* 3 tane televizyon aldılar. 2 tane çalıştığımız laptopu, tekstil ürünlerimizi aldılar. Yaklaşık 50 bin lira değerinde zararımız var.

İLGİNÇ İSYAN

Mağaza müdürü ise dükkanlarının 9 tane müşteriyi bir arada görmediğini vurgulayarak isyan etti:

* Buralar malzemelerle doluydu. Televizyonlarla, tekstil ürünleriyle tamamen ağzına kadar doluydu.

* Hırsızlar güpegündüz, kar maskeli, ağızları kapalı geldiler.

* Aracın etrafında onlarca insan, taksi, servis aracının beklemesine rağmen hiç kimse uyarmadı.

* Bu konuya vatandaşlarımız duyarsız. Hırsızlık olur, ticaret yapıyoruz ama bu kadarını görmedik.

* Bu mağazamız 9 tane müşteriyi bir arada görmedi. Hırsızlar mağazayı gerçekten iyi tespit etmişler.

* Zararımız var, ciddi bir psikolojik çöküntüye uğradık. Şok olduk bayram arifesi. Hırsızların acilen yakalanmasını talep ediyoruz. (DHA)