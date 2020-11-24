Hrant Dink davasında mütalaa için süre verildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanıklı davada sona gelindi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklaması için dosyayı alan savcı ek süre istedi. Mahkeme heyeti ek süre vererek duruşmayı 15 Aralık'a erteledi.

Duruşmaya tutuksuz sanıklar Ali Öz, Ecevit Emir, Gazi Günay, Adem Sarıgöl ve Reşat Altay katıldı. Sanıklardan FETÖ'cü polisler Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

Sanık Ercan Gün'ün avukatı müvekkilinin 53 aydır tutuklu olduğunu söyleyerek, tahliye edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti duruşma savcısının süre talebini kabul ederek duruşmayı 15 Aralık'a erteledi. Mahkeme ayrıca Ercan Gün ve diğer sanıkların taleplerini de dosya üzerinden değerlendireceğine hükmetti.