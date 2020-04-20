İBB, Mersinli çiftçiden alınan 100 ton limonu ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtacak!

İhracat yasağıyla birlikte birçok iş yerinin de kapalı olması Mersinli çiftçiyi zor durumda bıraktı.

Kriz öncesi kilogram fiyatı 7 TL olan limon, getirilen ihracat kısıtlaması ve iç talebin daralması nedeniyle 4 TL’ye düştü.

Toplanmayan mahsul dallarda kaldı. Toplananlarsa depolarda kaldı.

Çiftçinin mağduriyetini duyan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer ile görüştü.

İmamoğlu, bu görüşmenin sonucunda, Mersinli çiftçinin elinde kalan narenciyenin İstanbul'da ihtiyaç sahibi yurttaşlara dağıtılacak gıda paketlerine eklenmesi için yönetici arkadaşlarına talimat verdi.

HER TIR’DA 30 BİN FİLE

Konuyla ilgili bilgi veren İstanbul Yönetim Yenileme AŞ'nin (İSYÖN) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın, 100 ton limonu tarımsal kooperatiften almak üzere planlama yaptıklarını aktardı.

Günaydın, “İstanbul’da gıda kolilerine kullanılmak üzere 800’er gramlık fileler halinde düzenlenen limonlar, TIR’larla İstanbul’a taşınacak, her TIR’da 30 bin file olacak” dedi.

İlk TIR’ın yarın Kartal deposuna geleceğini söyleyen Günaydın, diğer TIR’ların gelişinin, İstanbul gıda kolilerinin hazırlanma zamanlamasına bağlı olarak planlanacağını belirtti.

ÜRETİCİ TEŞEKKÜR ETTİ

Mağdur çiftçilerin görüntülerini sosyal medyadan paylaşan İmamoğlu, “Mersinli üreticilerimizden İstanbul'a 100 ton limon…Bu süreçte hem üreticileri destekliyoruz hem de bağışıklık sistemini güçlendirdiği için bilim insanları tarafından tavsiye edilen limonu İstanbul'daki ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıyoruz” dedi.

Üreticiler ise Vahap Seçer ve Ekrem İmamoğlu’na teşekkürlerini iletti.

Seçer ise, “Mersinli limon üreticilerimizin bu sıkıntılı süreçte ürününü alarak halka dağıtan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ediyorum” mesajını paylaştı.