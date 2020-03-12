İBB, seçimde AKP’ye filo kurmuş!

Seçim sürecinin en çok tartışılan konularının başında gelen İBB'nin ihtiyaç fazlası kiralık araçları ile ilgili kurulan araştırma komisyonunun 6 aylık çalışmasının ardından hazırlanan rapor İBB Meclisi'ne sunuldu.

AKP'nin çoğunlukta olduğu komisyon raporunu mecliste sunan AKP'li Meclis Üyesi Abdullah Özdemir seçim sürecinde “İBB'de 643 yöneticiye 1717 makam aracı kullanıyor” iddiasının mesnetsiz olduğunun ortaya çıktığını savunarak Yenikapı'da sergilenen araçların ihale kapmasında bedelsiz tahsis edilen müteahhit firmalara ait araçlar, hizmet araçları ve İBB'nin öz malı olan araçlar olduğunu iddia etti. Rapora CHP ve İYİ Parti grubu muhalefet şerhi düştü.

517 DEĞİL 907 ARAÇ İADE EDİLDİ

Raporun ve muhalefet şerhlerinin sunulduğu meclis oturumunda İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın kiralık araçlarla ilgili yürüttüğü bir çalışmada ulaşılan son bilgileri paylaşarak bilgilendirme yaptı. Balyalı, iki seçim arasında yani 31 Mart ve 23 Haziran tarihleri arasında iade edilen araç sayısının daha önce açıklandığı gibi 517 değil 907 olduğunun ortaya çıktığını açıkladı.

2 SİSTEM KULLANILMIŞ

Geçmiş dönemde 2 ayrı araç takip sistemi kullanıldığını söyleyen Balyalı, “Birisi AYS isimli diğeri Access. AYS ile resmi kurumlara verilen araçlar hukuka uygun biçimde yer almış. Access sistemi içinde ise ne hukuken ne siyaseten ne de etik olarak verilmesi mümkün olmayan çok sayıda araç bazı kurum ve kuruluşlara tahsis edilmiş” dedi.

ARAÇLAR KİMLERE VERİLDİ?

Balyalı; 907 aracın 464 adedinin tahsis edildiği kurumları “11. cumhurbaşkanının makamına 7 adet, 15 Temmuz Derneği 7 adet, 64. Başbakanlık 5, AKP Genel Başkan Yardımcılığı 5, AKP Genel Merkez 6, AKP İl Başkanlığı 51, AKP Silivri ilçe başkanlığı 2, başbakanlık 43, cumhurbaşkanlığı 232, Erok Spor Kulübü, eski Irak Devlet Başkanı 6, Okçular Vakfı Spor Kulübü 3, Sekbanlar Spor Kulübü 2, Sıcak Yuva Vakfı 2, TBMM Başkanlığı 36, Türkiye Gençlik Vakfı 5, yeni başkanlık adıyla 41, Yenikapı Balıkçılar Çarşısı 1” şeklinde sıraladı.

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“İKİ SEÇİM ARASINDA İADE EDİLİP SİSTEMDEN ÇIKARILMIŞ”

Balyalı, İstanbul'da AKP’nin 2 kez kaybettiği seçim kampanyasına ve bir önceki İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın Büyükçekmece Belediye Başkanlığı kampanyasına İBB'nin araç tahsis ettiğini belirtti.

Balyalı şu bilgileri verdi:

* Büyükçekmece seçim kampanyasına, tamamı Özel Kalem Müdürlüğü üzerinden 21 araç verilmiş.

* AKP'nin İstanbul kampanyasında 41 aracın kullanıldığını resmi kayıtlarda ‘yeni başkanlık' adıyla görülüyor.

* Başlangıç ocak ayı. Hepsi iki seçim arasında iade edilip sistemden çıkarılmış.

* İBB Bakırköy'de bulunan Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı olan garajımızdan alınmış olan ıslak imzalı tutanaklar ile muhataplarına zimmet tutanaklarına işlenerek teslim edilmiş.

“KIZLARA, DAMATLARA, ÇOCUKLARA…”

Özel Kalem Müdürlüğü'nde 120 adet araç gözüktüğüne dikkat çeken Balyalı şöyle konuştu:

* İsim vermeyeceğim ama bu araçlar arasında bazı hanımefendilerin, bazı çocukların, oğulların, kızların, akrabaların, damatların olduğunu sistemde isim isim görüyoruz.

Mevlüt Uysal burada İBB başkanlığı yapmış bir siyasetçi. Onunla ilgili net bilgiler var.

* 120 aracın 3 tanesi Audi A6, 4 tanesi Mercedes, 8 Skoda süper V, 8 tanesi Volkswagen.

BAŞBAKAN YARDIMCILARI DA VAR

Plakalara göre AKP Genel Başkan Yardımcılığı ve AKP genel merkezine daha önce genel başkan yardımcılığı, başbakan yardımcılığı yapmış çok sayıda siyasetçiye de araç tahsis edildiğini açıkladı.

Balyalı, bu araçların ağırlıklı olarak Mercedes Vito, Volkwagen Passat, Opel İnsignia'dan oluştuğunu belirterek şöyle konuştu:

* AKP il başkanlığına verilen araçların büyük çoğunluğu da Volkswagen passat.

* Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı'na araç verilmesi hukuken doğrudur.

* Ama gönül isterdi ki bütün kurumlar kendi bütçelerinden bunları karşılamalı ve İBB bütçesine yük oluşturmamalıydılar.

SPOR KULÜPLERİNE TAHSİS

Balyalı, Esenler'deki Erok Spor kulübüne bir adet Mercedes Tourismo otobüs verildiğini aktararak “Okçular Spor Kulübü'ne 2 minibüs ve panelvan verilmiş. Sıcak Yuva Vakfı'na 2 binek otomobil” dedi.

BAKKAL GİBİ ÇİFT DEFTER TUTMUŞ

Bu araçların kayıtlarının sistemden silinmeye çalışıldığına vurgu yapan Balyalı şunları söyledi:

* Hassas bir çalışma sonucunda ikinci sistemde ikinci bilgisayarda bulundu.

* Bakkalların çift defter kullandığı gibi araçlarla ilgili çift sistem kullanılmış.

* AKP grubunun, İstanbul halkından onların vergilerini kendileri ve yandaşlarına kullandırdığı için özür dilemesi gerekiyor.

* Çünkü İstanbul halkının milyonlarca lirası seçim döneminde ve öncesinde AKP İstanbul İl Başkanlığı ve birtakım kurumlar tarafından kullanılmış.

* Benim verdiğim sayılarla, 23 Haziran sonrası iade edilenleri topladığınızda 1717 makam aracı sayısına aşağı yukarı ulaşılmış olacaktır.

* Daire başkanlıklarımızın çalışması sürüyor. Gelişme olunca bilgilendireceğiz.

MUHALEFET ŞERHİ SUNULDU

Komisyonun CHP'li Üyesi İnan Güney meclise muhalefet şerhini açıklayarak şöyle dedi:

* Yenikapı'dan iade edilen araçlarla 50 milyon liralık tasarruf sağlandı.

* Bir personel aracı sabah işe gelip park edip akşam parktan alıp evine gidiyorsa makam aracıdır.

* İBB'den 1247, İSKİ'den 240, İETT'den 35 araç iade ediliyor ve işler aksamadan devam ediyorsa bu araçların hizmet için değil birilerini getirip götürmek için kullanıldığı da ispatlanmış oluyor.

Komisyonun İYİ Partili Üyesi Suat Sarı da şu çarpıcı bilgileri verdi:

* İGDAŞ, öz malı 2.6 milyon TL piyasa değerindeki Mercedes S600 L araç, kuruma kim için ve nasıl alınmıştır?

* 2 milyon TL değerinde S500 L araç kim için hangi gerekçe ile kiralanmıştır?

* İGDAŞ Genel Müdürlüğü emrinde 660 bin TL değerindeki AUDİ A6 araç kiralanması normal midir?

* Bu araçların kişiye tahsisli makam aracı olmadığını söyleyebilir miyiz?