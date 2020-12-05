İBB yardımlarına AKP ve MHP engeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahibi İstanbullular için başlattığı sosyal yardım kampanyaları devam ediyor.

https://birliktebasaracagiz.ibb.gov.tr/ ve https://askidafatura.ibb.gov.tr/ adreslerinden, İBB'nin pandemi sürecinde başlattığı askıda fatura, anne bebek paketi, aile destek paketi, gıda kolisi kampanyalarına destek olunabiliyor.

26 MİLYON LİRALIK FATURA ÖDENDİ

Askıda fatura, uygulaması ile bugüne dek 191 bin 570 fatura, hayırseverler tarafından askıdan alınarak yaklaşık 26 milyon liralık su ve doğalgaz faturası ödendi. Askıda şu an ödenmeyi bekleyen 62 bin 881 adet fatura bulunuyor.

KARDEŞ AİLE YARDIMI

“Aile Destek Paketi” kampanyası ile İBB tarafından sosyo-ekonomik ön değerlendirmesi yapılmış ve onaylanmış ihtiyaç sahibi bir aileye aylık 100 TL veya 250 TL destekte bulunuluyor. Yardımseverlerin destek olacağı aile, sistem tarafından otomatik olarak belirleniyor ve ihtiyaç sahibi ailenin İstanbulkart'ına otomatik olarak yatırılıyor. Aralık ayı itibariyle bu kampanya kapsamında toplam 3 bin 354 kardeş aileye, 545 bin 700 TL ödendi. 14 bin 845 aile, kendisine kardeş aile bekliyor.

“Anne bebek paketi” kampanyası da İBB tarafından ön değerlendirmesi yapılmış, 0-3 yaş arası 1 ya da 1'den fazla bebek sahibi olan annelere destek için bez, mama ve ıslak mendilden oluşan paketi kapsıyor. Kampanyaya katılanlar tek bebek için 125 TL, 2 bebek için 200 TL destekte bulunabiliyor. Bu kampanyada da yapılan yardım, bebek sahibi annelerin İstanbulkart’ına yatırılıyor. Bugüne dek toplam 3 bin 332 anne- bebek, eşleşerek 502 bin 400 TL yardım aldı. 7 bin 660 anne- bebek sistemde yardım severlerin desteğini bekliyor.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ YARDIM İÇİN BAŞVURDU

İBB'ye pandemi boyunca 1 milyon 72 bin 120 kişi sosyal yardım için başvurdu. Başvuralar üzerine yapılan incelemelerde şu ana kadar 709 bin 577 kişi “ihtiyaç sahibi” olarak belirlendi. 555 bin 722 aileye gıda ve hijyen kolisi teslim edildi, 35 bin 743 aileye de alışveriş destek kartı teslim edildi. En çok sosyal yardım başvurusunda başvuran ilçeler Esenyurt, Küçükçekmece, Sultangazi ve Bağcılar oldu.

YENİ BAŞVURU ALINAMIYOR

İBB pandemi döneminin başında sosyal yardım incelemesinde vatandaş beyanını doğru kabul ederek yardımlara başlamıştı. Mayıs ayında olağanüstü toplanan İBB Meclisi'nde AKP ve MHP Grubu'nun oyları ile vatandaş beyanı yeterli görülmeyerek İBB'nin evlerde tespit yapması kararı alınmıştı. Bu nedenle İBB yeni sosyal yardım talebi almayı durdurdu ve gelen başvurular doğrultusunda evlere giderek tespit çalışmalarına başladı. İmamoğlu olağanüstü meclis oturumunda yeni yardım başvurularında sosyal yardımın uygun olup olmadığını araştırmanın en az 2 yıl süreceğini belirterek makul bir düzenleme yapılmasını önermişti.