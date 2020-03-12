İBB’ye bağlı müzeler ziyarete kapatıldı

İstanbul’da toplu taşımada alınan hijyen önlemlerini yerinde inceleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, corona virüse karşı aldıkları tüm önlemleri de açıkladı.

İmamoğlu’nun konuşmasından satış başları:

*Tiyatrolarımıza dair tedbir alma konusunda karar verdik. Önümüzdeki ay sonuna kadar Cemal Reşit Rey gibi toplu etkinliklerin yapıldığı alanlardaki etkinlikleri mart sonuna kadar iptal etme kararı aldık.

*İSMEK'te insanların toplu eğitim aldıkları yerler. İSMEK'deki eğitimlerin iptali ile ilgili de ay sonuna kadar vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz.

*Bugün öğleden sonra 39 ilçe belediyesini davet ettik. Belediye olarak bir çalışma yürütüyorlar. İrtibat kurmamız gereken tüm kurumlarla.

*Cemal Reşit Rey başta olmak üzere ay sonuna kadar tiyatro ve bunun gibi etkinlikleri iptal ettik. Eğer normalleşirse devam edeceğiz.

*Müzeler çok hassas konumuz. Çünkü orada yüz binlerce insanımız var İBB’ye ait müzelerin gezilmesiyle ilgili duyurumuz bugün yapılacak çünkü müzelerinde gezilmesini iptal edeceğiz.

*Özellikle yoğun kullanılan müzelerimiz var ve bu müzelere dünyanın neresinden geldiği hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığımız insanların gezmesi söz konusu bu konuda da ay sonuna kadar müzelerimiz için bir tedbirimiz olacak.

“TOKALAŞMAYA DİKKAT”

*Vadanlaşlarımızı doğru bilgilendirerek telaş yapmadan gerekli tedbirleri almaları konusunda biz de uyarıyoruz.

*Özellikle kişisel münasebetlerinden basit şeyler ama tokalaşma konusunda belli rahatsızlık yaşayan insanların öksürdüğünde ağzını kapatarak insanlara teması engelleyerek en üst seviyede tedbirli olmamız gerektiğinin altını çizelim.

“BELLİ YAŞ ÜSTÜ, TOPLU TAŞIMAYA KATILMASIN”

* Bolca seyahat eden bir şehirdeyiz işimiz var. İş hayatımız var. Ülkemizin ekonomisi var dönen bir çark içerisindeyiz. Bunu anlayışla karşılıyorum ama mümkün olduğu kadar belli bir yaş üstü veya belli bir rahatsızlığı olan insanların yolculuk yapmamaları, İstanbul içinde toplu taşıma araçlarına katılmamalarını çok önemsiyorum.

* Bu virüsün en etkili olduğu alan vücudu zayıf düşen insanlarımızdır. Burada yaşlılarımızın altını özellikle çiziyorum. Aynı şekilde çocuklarımızın ve özellikle çok küçük yaştaki bebeklerimizin korunması gerektiğini ve bütün anne babaların bu konuda hassas olmaları gerektiği konusunun altını çizelim.

“DEZENFEKSİYON ÇALIŞMASI YAPIYORUZ AMA… “

* Toplu taşımada çok büyük bir azalma söz konusu değil biz araçlarımızın hijyeniyle ilgili dezenfeksiyon çalışmasıyla ilgili en ufak bir tereddütümüz yok.

*Fakat insanların toplu bir şekilde bir arada olduğu ortamlarda araçlardan değil birbirilerine dönük bir virüs geçişi sağlanacağından ötürü bu araç tedbirili ile mümkün olmayacak.

*Vatandaşlarımızın mümkün olduğu kadar seyahat etmemeleri konusunu özellikle belirtmek isterim. Bunlar acil durumlar hariç.

TEST MERKEZLERİ

* Bu konuda Bakanlık yetkili bizim böyle bir test aşamasını ortaya koyma yetkimiz yok bakanlık yetkili ve bu konuda şu anda benim bildiğim Çapa uygun bir kabiliyete sahip. Onun dışında gerekli tedbirleri Sağlık Bakanlığı alacaktır diye düşünüyorum. İnsanlar test talebinde bulunabilir yoğunlaşabilir buna cevap verilmesi gerekiyor.

*Bize mekansal veya teknik bir çağrı olduğunda biz de elimizden gelen katkıyı Sağlık Bakanlığı’na bulunuruz ama şu anda yetki olarak da uygulama olacakta Sağlık Bakanlığı’nda.