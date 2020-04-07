İBB’den su tasarrufu kampanyası!

İBB, günde yaklaşık 3 milyon metreküp suyun tüketildiği İstanbul'da israfın önlenmesi, bilinçli kullanımın özendirilmesi amacıyla sosyal medya üzerinden kampanya başlatılacağını duyurdu.

“DUŞ SÜRENİZİ 1-2 DAKİKA KISALTIN”

İBB'nin bağlı kuruluşlarından İSKİ ve İBB iştiraki MEDYA AŞ tarafından hazırlanan animasyonda, corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle evde kalan aile fertlerine su tasarrufunun önemi hatırlatılacak.

İmamoğlu’nun sosyal medya hesaplarından paylaşacağı ifade edilen “Koronavirüs salgını nedeniyle artan su tüketimine karşı pratik önlemler” isimli animasyonda sıralanan öneriler ise şu şekilde açıklandı:

* Ellerinizi yıkarken 20 saniye boyunca suyu açık bırakmayın.

* Suyu kapatın, 20 saniye sonra tekrar açın.

* Boş bir sıvı sabun kabına su doldurun, ellerinizi yıkamadan önce biraz su sıkın.

* Sonra ellerinizi sabunlayın. 20 saniye sonra suyu açıp durulayın.

* Duş sürenizi 1-2 dakika kısaltın.

* Böylelikle kişi başına yıllık 18-36 ton arasında su tasarrufu sağlayabilirsiniz.

* Evde kaldığınız günlerde bulaşıklarınız biraz artmış olabilir.

* Bulaşıklarınızı yıkarken suyu açık bırakmayın.

* Bulaşık makinesinde yıkamanın daha tasarruflu olduğunu unutmayın.

İSKİ DE SU TASARRUFU ÖNERİLERİ PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü de yakın zaman önce yayınladığı tasarruf önerilerinde şu detaylara dikkat çekmişti:

* Meyve ve sebzeler sürekli akan suyun altında değil, kaptaki bir su içinde yıkanabilir.

* Bu su, çiçek sulama vb. işlemler için de kullanılabilir.

* Bulaşık ve çamaşırlar elde yıkama yerine makinede yıkanabilir.

* Makine tercihlerinde ise A+ kategorisinde tasarruf sağlayan makineler tercih edilebilir.

* Araç yıkamalarında, suyu sürekli akıtmak yerine, geri dönüşümü olan otomatik yıkama makineleri tercih edilebilir.

* Diş fırçalama ve tıraş olma sırasında, sular boşa akıtılmamalıdır.

* Bahçe sulamalarında, özellikle yaz aylarında buharlaşmanın etkisini azaltmak için sabahın erken saatleri ya da akşamın geç saatleri tercih edilebilir.

* Dahili tesisatlarda su kaçaklarının olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.

* Musluk bataryaları ile duş başlıkları, tazyikli su akmasını sağlayan ürünler ile değiştirilebilir.

* Bulaşık ve çamaşırlar, makineler dolduğu zamanlarda yıkanmalı ve ekonomik modlar tercih edilmelidir.

* Sifonlar, gerektiği kadar çekilmeli, küçük rezervuarı olan ürünler tercih edilmelidir.

* Şayet bu da mümkün değilse, rezervuarlar içerisine 1 litrelik şişe konulabilir, her sifon çekiminde 1 litre su tasarrufu sağlanabilir.