İBB’nin 3 kez mühürlediği inşaat ile ilgili önerge reddedildi

İBB Meclisi ekim ayı oturumlarının son bileşiminde İYİ Parti Grup Sözcüsü Dr. Suat Sarı'nın Eyüp'te taşkın riski taşıyan dere yatağında ilçe belediyesinden izin alarak başlayan ve İBB'nin üç kez mühürlediği inşaat ile ilgili vermek istediği soru önergesi tartışma yarattı. Önerge, başkanlık makamına havale edilmeyerek AKP-MHP grubu oyları ile reddedildi.

DERE YATAĞINDA OLDUĞU İÇİN YEŞİL ALAN OLDU

Sarı önergesinde, Eyüp Sultan'ın Göktürk Mahallesi'ndeki 2 dönümlük arazinin İSKİ raporu doğrultusunda dere yatağında olduğu gerekçesi ile 1990 yılında yeşil alan olarak terk edildiğini hatırlattı.

Bu alanın Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın yerleşime uygunluk haritasında jeolojik ve jeoteknik açıdan ‘imar fonksiyonu verilmeyecek alan’ olarak işaretlendiğini aktaran Sarı şunları söyledi:

* İSKİ tarafından dere yatağında olduğu, taşkın tehlikesi bulunduğu ve inşaat yapılmaması gerektiği yönünde görüş verilmesine rağmen Eyüp Sultan Belediyesi'nin verdiği izinle bu alanda bir inşaatın yapımına başlanmıştır.

* İnşaat alanına yakın site sakinleri, dere yatağına yapılmaya başlanan bu bina nedeni ile ‘derenin yatağı değişecek, yukarı mahallelerden gelen sel suları mevcut binaları basacak' endişesi taşımaktadır.

MÜHÜR 3 KEZ KIRILDI

Mahalle sakinlerinin Eyüp Sultan Belediyesi tarafından 27 Temmuz 2020 tarihinde ruhsat izni verilerek yapımına başlanan inşaatın durdurulması ve iptali için İdare Mahkemesi'nde dava açtıklarını kaydetti. Sarı, inşaatın ekim ayında 3 kez İBB Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlendiğini ancak mührün kırılarak inşaatın sürdüğünü ifade etti.

Sarı'nın önergesi genel teamüllere göre cevaplanmak üzere başkanlık makamına havale edilmek üzere oylanması gerekirken AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş söz alarak bu konunun İBB'yi değil ilçe belediyesini ilgilendirdiğini savundu. Gökkuş, “İYİ Parti'ye İBB'de olduklarını bir türlü öğretemedik. İBB'yi ilgilendiren konular burada tartışılır. İlçe belediyesinin cevap vereceği konu buraya getirilmez. Burası şov yeri değildir. Bilmiyorlarsa öğrensinler meclisi boş yere meşgul etmesinler” dedi.

Sarı da “Devletin kurumları arasında çatışma yaşanıyor. İBB zabıtası mühürlüyor. 3 kere mühür kalkmış. Devletin prestijinin sarsıldığını anlatıyoruz. Kimsenin buna hakkı yok. Bundan daha önemli ne olabilir ki?” karşılığını verdi.