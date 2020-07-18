İBB’nin yeni gazete büfesi açmasına bile onay yok

İBB Meclisi'nin 17 Temmuz tarihli son oturumunda İBB'ye ait gazete ve çiçek büfeleri ile çay bahçelerine yenilerinin eklenmesi talebinin, çoğunluğu elinde bulunduran AKP-MH grubu tarafından reddedilmesi tartışma yarattı.

Mecliste, işletme süresi 16 Mayıs 2019'da dolan gazete satış büfelerinin işletme hakkının 5 yıl süreyle İBB Şirketi Kültür A.Ş.'ye verilmesine onay çıktı ancak belediyenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlarda yeni gazete satış büfesi konumlandırılması talebi reddedildi.

KARAR OY ÇOKLUĞU İLE ALINDI

Çiçek büfelerinin de 30 Kasım 2017'de dolan işletme süresi 2017'den itibaren 5 yıl süreyle Kültür A.Ş tarafından işletilmek üzere uzatıldı ancak yeni çiçek büfesi konumlandırma talebi kabul edilmedi. Denizden doldurularak kazanılan yeşil alanlarda işletilen çay bahçesi, büfe ve tesislerin 2019 yılında dolan işletme süresi de üçüncü kişilere kiralanmamak şartıyla Beltur tarafından işletilmek üzere 5 yıl uzatıldı. Yeni çay bahçesi, büfe gibi tesislerin konumlandırılması talebi ise kabul görmedi. Kararlar oy çokluğu ile geçti.

“DİLEDİĞİ YERE BÜFE KONUMLANDIRAMAZ”

Oturumda söz alan AKP'li Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammed Kaynar, daha önce mecliste yaşanan İYİ Partili meclis üyesine ait olduğu iddia edilen Güngören'deki kaçak büfe tartışmasına atıf yaparak “Büfe konusuna çok meraklı bir grup var. Biz aslında bu kararla CHP'yi koruyoruz. İBB Başkanı '16 milyon beni seçti, istediğimi yaparım' diye dolanıyor ortada. 16 milyon onu başkan seçtiyse bizi de meclis üyesi seçti. Dilediği yere büfe konumlandıramaz” diye konuştu.

“MECLİSİN YETKİSİ BAŞKANI ENGELLEMEK DEĞİL”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da kararlara tepki göstererek “Konunun meclisin yetkisinde olduğunu biliyoruz. Ama meclisin yetkisinin Belediye Başkanı'nı engellemek olduğunu yeni yeni öğreniyoruz. Ben buraya gelirken geçmiş dönemde ne olmuş diye bakayım dedim. Elimizdeki listeye göre Kültür AŞ iştirakimizde 176 tane gazete büfesi bulunmakta. Geçmiş dönemde bunların hepsi bir şekilde kiraya verilmiş. İstanbul'un en değerli noktalarında” dedi.

“BEYOĞLU'NDA 2 BİN LİRANIN ÜZERİNDE KİRA YOK”

2019 yılında İBB'nin 176 gazete satış büfesinden sadece 313 bin 165 lira gelir elde ettiğini açıklayan Balyalı ortalama kiranın bin 779 lira civarında olduğunu söyledi.

Balyalı İstanbul'un en pahalı noktalarından Beyoğlu'ndaki gazete satış büfelerini örnek göstererek şöyle konuştu:

* Mesela Karaköy'de vapur iskelesinde, Taksim Meydanı'nda büfeler var. Kiraları bin 575, bin 485 lira gibi rakamlar. Beyoğlu'nda 2 bin liranın üzerine çıkan kiramız yok.

* İstanbul'un en değerli yerlerine satış büfelerini koyacaksınız 1000 lira, bin 500 lira, bilemediniz 2 bin lira kira bedeli alacaksınız.

* Belediyeyi zarar ettireceksiniz, bize yandaşlardan yancılardan bahsedeceksiniz. Şimdi dönüp bakmak lazım; İstanbul'un en değerli yerleri hangi yancılara, hangi yandaşlara verilmiş? Kişi karşındakini kendi gibi bilirmiş.

* Biz AK Parti'yi kendimiz gibi biliyorduk, öyle çıkmadılar. Ama emin olsunlar ki biz onlar gibi değiliz. Onların yaptıklarını, bu belediyeyi uğrattıkları zararı bu dönem içerisinde uğratmayacağız.

“KİME, KAÇA VERİLMİŞ ARAŞTIRALIM”

İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı da öneride bulunarak “Büfe konusu çok speküle edildi. Temiz bir sayfa açalım. Üzerimizde leke kalsın istemiyoruz. Bir araştırma komisyonu kuralım. Bugüne kadar kimlere kaç liraya verilmiş, bundan sonra hangi kriterlere göre kimlere verileceğini şeffaf şekilde ortaya koyalım” dedi.

“TÜRKİYE'Yİ YÖNETİYORSUNUZ UĞRAŞTIĞINIZ ŞEYE BAK”

Karara tepki gösteren Hukuk Komisyonu'nun CHP'li Üyesi Mithat Çelik de “Bu kararla ile ‘biz İBB'nin gazete satış büfesi konumlandırmasına bile izin vermeyeceğiz' diyerek İBB'yi engelliyorsunuz. Türkiye'yi yönetiyorsunuz, uğraştığınız şeylere bakın” dedi.