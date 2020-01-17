İçinde 35 kişinin olduğu midibüs trafik lambasına çarptı!

Kaza, Üsküdar Beylerbeyi Mevkinde Abdullahağa Caddesi üzerinde saat 15:45 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre yolda seyir halinde olan ve içerisinde 35 kişi olan bir özel midibüs, yağan yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak trafik lambası direğine çarptı.

Kazada ölen yada yaralanan olmazken midibüste maddi hasar meydana geldi. Olay yerine itfaiye, polis ve sevk edildi. Trafikte kısa süreli uzun kuyruklar oluştu.

“KAZA BİR ANLIK OLDU”

Kazaya karışan midibüs şoförü Emin Şahin, şöyle konuştu:

* Kaza bir anlık oldu. Kaygan zeminde kaydı.

* Arabada 35 kişi vardı. Allah'a şükürler olsun arabayı devirmedik.

* Araçta panik olmadı panik olmamasından dolayı kurtardık.

* Trafik lambasına devirdik. Ölen ya da yaralanan olmadı.

* Maddi hasarlı oldu çok şükür kimseye bir şey olmadı. İHA