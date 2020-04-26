İftara ne kadar kaldı? İftar saat kaçta? (26.04.2020)

Tüm dünyadaki Müslümanların heyecanla beklediği mübarek Ramazan Ayı’nın üç günü geride kalıyor. Bu akşam yapılacak olan iftarın ardından üçüncü gün tamamlanacak 4. gün ibadeti için sahura kalkılacak. Peki iftara ne kadar kaldı? İftar saat kaçta yapılacak? İşte 26 Nisan 2020 Diyanet il il ifta saatleri…

İFTAR SAAT KAÇTA?

Ramazan Ayı orucunda tüm illerde iftar vakitleri değişkenlik gösteriyor. Diyanet’in yayımladığı 2020 İmsakiyesine göre il il iftar saatlerini aşağıda paylaştığımız linke tıklayarak takip edebilirsiniz.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

ŞEVVAL ORUCUNUN HÜKMÜ NEDİR? RAMAZAN’DA TUTULAMAYAN ORUÇLAR ŞEVVAL ORUCU NİYETİYLE TUTULABİLİR Mİ?

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.