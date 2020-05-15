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İğrenç sözlere kadınlardan sert tepki

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Twitter’da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gazeteci Nevşin Mengü ve oyuncu Berna Laçin'e yönelik hakaret içeren paylaşımlara tepki gösterdi. TKDF Başkanı Canan Güllü, “Berna, Nevşin, Canan yanınızdayız. Ağzından pislik akan sosyal medya trollerini hadlerini bilmeye; Yargıyı, yasalardan kaynaklanan haklarımız için gerekenleri yapmak üzere göreve çağırıyoruz” dedi. 

Latif SANSÜR
12:34 -
Haberler Gündem
İğrenç sözlere kadınlardan sert tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gazeteci Nevşin Mengü ve oyuncu Berna Laçin’e yönelik Twitter üzerinden ağır hakaret ve taciz içeren paylaşımlara tepki yağıyor.

KADINLARIN CAN GÜVENLİKLERİNDEN ENDİŞE ETMELERİ DEMEKTİR

Laçin, Kaftancıoğlu ve Mengü'ye yönelik ifadelere en sert tepkiyi ise TKDF Başkanı Canan Güllü  gösterdi.

Güllü, kadına yönelik şiddet, taciz ve istismar dur durak bilmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

* Kadınlar özel ve kamusal alanda uğradıkları şiddet bir yana, sosyal medya üzerinden de taciz ediliyor, hedef gösteriliyor, itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor, tecavüzle ve öldürülmekle tehdit ediliyor.

* Bu en basit ifadeyle sadece ifade özgürlüğünün yok sayılması değil, her çeşit muhalif sesin susturulması, benden olmayan herkesin baskıyla sindirilmesi ve kadınların sürekli can güvenliklerinden endişe etmeleri demektir.

“LAFI UZATMIYORUZ; BERNA, CANAN. NEVŞİN YANINIZDAYIZ”

Çirkin paylaşımları kınadıklarını söyleyen Güllü, şunları söyledi:

* Troller eliyle kadınların can güvenliğine yönelik saldırıyı kınıyor, kadın düşmanlığı anlamına gelecek her türlü tutum ve eylemi baştan reddediyoruz.

* Bu ülkenin kadınları olarak ne özel alanda, ne kamusal alanda ne de sosyal medyada tehdit ve şantajlara boyun eğmeyeceğimizi, dayanışmadan vazgeçmeyeceğimizi, İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere en temel haklarımızı garanti altına alan uluslararası sözleşmelerin tartışmaya açılmasını kabul etmeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.

* Lafı uzatmıyoruz; Berna, Nevşin, Canan yanınızdayız, ağzından pislik akan sosyal medya trollerini hadlerini bilmeye, Yargıyı yasalardan kaynaklanan haklarımız için gerekenleri yapmak üzere göreve çağırıyoruz.

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Son güncelleme: 12:50 15.05.2020
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