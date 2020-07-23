İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıkladı

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı hafta sonu Ankara’da yapılacak. İlk gün genel başkan, ikinci gün ise Parti Meclisi (PM) üyelerinin belirleneceği kurultayda, ‘Gelecek için Biz’ oluşumunun başını çeken CHP Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner de genel başkanlığa adaylığını açıkladı.



ÇAĞDAŞ SOL SİYASET

Cihaner, CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında adaylığını şu ifadelerle duyurdu:

* Kurultay’da iki hattın tartışılması gerekiyor. Partimizin ana siyasi hattı ne olacak? Partimizin işleyişi ne kadar demokratik olacak? Bu tartışmaları elden geldiğince Kurultay gündemine taşımaya çalışacağız. Parti içi demokrasinin güçlenmesine ihtiyaç var. Geçmişe değil geleceği kurmak için kurultay dedik.

* Yurdumuzda ve dünyada ön şartsız barış için, eğitim, sağlık, beslenme, barınma ve çalışma hakkı için, çocuk, yaşlı, kadın, engelli, LGBTİ, her inancın, her kimliğin, her etnisitenin bir arada eşit yaşamalarının ön koşulu olan laiklik için, insancıl bilim ve yaratıcı sanat için, özgürlüklerin koruyucusu olan bir adalet anlayışı için, ırmaklarımızın, denizlerimizin, dağlarımızın, ormanlarımızın, hayvanlarımızın hakları için, gelecek için bir CHP’ye ihtiyaç var.

* Liderin partisine değil, halkın partisine ihtiyacımız var. Bizler partimizin demokratik bir örgüt ve yönetim anlayışıyla Cumhuriyetin kazanımlarını sahiplenen çağdaş sol bir siyasetle başarıya ulaşabileceğine inanıyoruz. Bu ilkeleri parti yasalarına dönüştürmeyi amaçlayanlardan birisi olarak CHP Genel Başkanlığı’na aday oldum.

DİĞER RAKİPLER

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına rakip olarak çıkan diğer isimler şöyle:

* Eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı

* CHP Kurultay Onur Üyesi Prof. Tolga Yarman

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