İmamoğlu: Allah, bu şehri ‘İstanbul benim’ diyenlerden korusun

İBB bünyesinde kurulan İstanbul Planlama Ajansı’nın tanıtım toplantısı Harbiye’deki İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da yola çıkarken, “İstanbul Senin” sloganını benimsediklerini belirterek ‘İstanbul Senin’ demek kadar işin doğasına uygun başka mesaj yok. Çünkü hepimizin. Allah bu şehri, ‘İstanbul benim’ diyenlerden korusun. ‘İstanbul Senin’ derken 16 milyona, ‘İstanbul’un geleceğine birlikte karar verelim’ demek istedik” ifadesinde bulundu.

“İSTANBUL ÇILGIN PROJELERDEN YORULDU”

İstanbul’un yıllardır ortak akla dayanmayan, insanı merkeze almayan çılgın projelerden yorulduğunu vurgulayan İmamoğlu, “İstanbul ranttan ve betonlaşmadan yoruldu. İstanbul ‘en doğrusunu ben bilirim’ diyen, ‘bu şehirde benim dediğim olur’ diyen siyasetçilerden ve yöneticilerden artık bıktı. Bu bıkkınlığını da son seçimlerde çok güçlü bir şekilde ortaya koydu ve yeni bir başlangıca olan inancını tüm dünyaya gösterdi” dedi.

İstanbul’dan dünyaya örnek bir yerel demokrasi modeli çıkarmak istediklerini dile getiren İmamoğlu, yeni kurulan İstanbul Planlama Ajansı ile İstanbul’un iktisadi ve toplumsal stratejilerini belirleyeceklerini, gelecekte her kim göreve gelirse gelsin İstanbul’a ihanet edilmesinin önüne set çekeceklerini kaydetti.

“TEK KİŞİNİN İRADESİ”

İmamoğlu “İstanbul, bütüncül bir bakış olmadan, bazen tek bir kişinin iradesi, bazen de bir avuç insanın talepleriyle şekillenen, kervan yolda dizilir anlayışıyla parça parça üretilen, bir projecilik kafasıyla yönetilme dönemini kesinlikle geride bırakmıştır. Doğal yaşam alanlarını, kıyılarını, ormanlarını, tarım alanlarını ve kültürel mirasını yalnızca para edip etmemesine göre ele alan anlayışla yönetilme dönemini geride bırakmıştır” dedi.

İstanbul Planlama Ajansı’nda konusunda uzman yüzlerce bilim insanının katkısı ile İstanbul’un gerçek sorunlarına çözüm üretileceğini anlatan İmamoğlu şunları söyledi:

*İstanbul’da işsizlik, yoksulluk, deprem, mülteci ve göç gibi kriz boyutlarına varan gerçek sorunlara akılcı ve etkin politikalar geliştirilecek.

*İklim krizi, sağlıklı ve ucuz gıdaya erişim, ekoloji gibi tüm dünyanın üzerinde hararetle durduğu, küresel yok oluş teorilerinin tartışıldığı bir dönemde gerçekçi politikalar ve yol haritası ortaya konulabilecek.

*Böylelikle bu şehir, Kanal İstanbul gibi geleceğimizi ipotek altına alan cinayet projelerini değil, insanların yaşam kalitesinin nasıl artırabileceğinin, İstanbul’un nasıl daha çok katma değer üreten bir kent haline getirilebileceğinin önünü açacak projeler geliştirebilecek.

TAKSİM MEYDANI YARIŞMA İLE YENİDEN TASARLANACAK

İmamoğlu, “İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor” kampanyasının da duyurusunu yaptı. İstanbul’un en önemli buluşma noktaları olan meydanların bugünkü kimliksiz ve kullanışsız halinden kurtararak hakettikleri değere yeniden kavuşturacaklarını söyledi.

Meydanların demokrasinin filizlendiği alanlar olarak kendi kendini yeniden var edeceğini vurgulayan İmamoğlu çalışmaya Taksim’den başlayacaklarını belirterek “Taksim bizim için çok önemli. Sırasıyla Bakırköy, Üsküdar-Salacak-Harem kıyı bandı ve Kadıköy meydanlarında yarışma yöntemi ile her türlü tasarımın niteliğini arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

Yarışma sonrası seçim sürecine yurttaşların ve farklı paydaşların katılmasını da sağlayacaklarını ifade eden İmamoğlu, “Sonuç olarak belirli bir takvime sıkışmış, sınırlı bir katılımcı ile elde edilecek bir proje geliştirme sürecinden değil çalıştaylar, sergiler, anketler ve atölyeler ile uzun soluklu ve katılımcı bir kamusal alan yönetişim modelini hayata geçirmiş olacağız. ‘istanbulsenin.org’ web adresimizden tüm bu süreçler takip edilebilecek” dedi.

İmamoğlu, 13 Mart’ta düzenleyecekleri “Taksim Çalıştayı” ile Taksim Meydanı tasarım sürecinin başlangıcını yapacaklarını duyuran İmamoğlu “Meydanda geçici olarak kurmuş bulunduğumuz etkinlik ve sergi alanında aktiviteler gerçekleştireceğiz. Bu süreç içerisinde hem teknolojinin imkanları ile hem de Taksim ve çevresindeki birçok mekanda katılımcı pratikleri hayata geçireceğiz” diye konuştu.

İmamoğlu’nun konuşmasının ardından, şehir ve bölge plancısı Prof. Dr. İlhan Tekeli moderatörlüğünde, her ikisi de sosyolog olan Prof. Dr. Richard Sennett ve eşi Prof. Dr. Saskia Sassen’in katılımıyla “Yerel Demokrasi için Yeni Bir Başlangıç” başlıklı panel gerçekleştirildi.

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