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İmamoğlu: Ciddi bir su sorunuyla karşı karşıyayız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Şehirlerimiz ciddi bir su sorunuyla karşı karşıya. İstanbul'da bunlardan birisi" dedi.

Güncellenme: 12:39, 21/12/2020
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İmamoğlu: Ciddi bir su sorunuyla karşı karşıyayız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu bu sabah, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İSKİ) ziyarette bulundu.

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu baraj doluluk oranlarına değindi.

İmamoğlu şunları söyledi:

“Ülkemiz ne yazık ki kurak bir sezon geçiriyor. Bu kuraklığın neredeyse ikinci yılı diyebiliriz.

Geçen yıl da benzer bir kuraklığı yaşadık. Şehirlerimiz bu anlamda ciddi bir su sorunuyla karşı karşıya. İstanbul’da bunlardan birisi.

Acil konularla ilgili bir eylem planı çalışacağız bugün. Yakın zamanda İstanbulluların su sorunu vardır demiyoruz.

Şu anda arkadaşlarımızla süreci konuşacağız hem de İstanbullulara net bilgiler, kısa ve orta vadeli bilgiler aktaracağız.

Suyu en tasarruflu biçimde kullanmaları lazım.

Şu an aileler yoğun bir şekilde evlerde bunun da farkındayız ama ailelerin özenle dikkat etmelerini istirham ediyoruz.”

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eylem istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye
Yayınlanma Tarihi:12:22,