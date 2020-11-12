İmamoğlu’ndan 9.1 milyonluk usulsüzlük yanıtı: Memuriyetine son verildi

SÖZCÜ'nün geçtiğimiz mart ayında gündeme taşıdığı yolsuzluk haberinde, İETT Muhasebe Finansman Müdürlüğü'nde görevli iki memurun 2016-2019 arasında kurumla ilgisi bulunmayan 104 kişinin hesaplarına usulsüz şekilde “tazminat” ödemesi olarak 9.1 milyon lira para aktardığı ortaya çıkmıştı.

İETT yönetiminin ihbarı ile başlayan soruşturmada, iki memurdan biri hakkında tutuklama kararı çıkmış. Diğer memurun ise 23 Haziran 2019 İstanbul seçiminin ertesi günü istifa ederek Kanada'ya kaçtığı belirlenmişti. İBB Meclisi’nin mart ayı oturumlarında CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, skandalla ilgili soru önergesi vermek istemiş ancak önergenin cevaplanmak üzere İBB Başkanlık makamına havalesi “yargıya yansıdığı” gerekçesi ile AKP ve MHP grubunun oyları ile reddedilmişti.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Ancak önerge, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile 6 Kasım 2020’de yanıtlanarak Ataman'a gönderildi. Önergeye verilen yanıtta gelen ihbar üzerine İETT Genel Müdürlüğü tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinin görevlendirildiği aktarıldı. Müfettişlerin hazırladığı rapor sonucunda ilgili memurlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu. konunun adli makamlarca takip edildiği aktarıldı. Aynı rapor sonucunda iki daire başkanı ve iki şube müdürü hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

MEMURİYETİNE SON VERİLDİ

Müfettişlerin hazırladığı rapor sonucunda kamu görevlileri hakkında disiplin soruşturması açıldığı da ifade edildi. Disiplin soruşturması sonucunda bir memurun, 657 Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci maddesi uyarınca memuriyetine son verildiği, diğer kamu görevlilerine de çeşitli cezalar verildiği açıklandı.

Hesabına para giden üçüncü kişiler tespit edilerek haklarında icra takibi başlatıldığı bilgisi paylaşılarak “Usulsüz bir şekilde aktarılan paranın büyük çoğunluğunun İETT Genel Müdürlüğü hesaplarına geri yatırılması sağlanmış olup tahsilat süreci devam etmektedir” denildi.

“FAKİR FUKARANIN PARASINI KİMSEYE YEDİRMEYİZ”

CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, “İstanbul'un parasını, garip gurebanın hakkının usulsüz bir şekilde İETT ile borç alacak ilişkisi olmayan kişilere aktaran kişiler hakkında soruşturma açıldı. Metrobüslerde, otobüslerde nefes almaya yer kalmazken, İETT görevlilerinin kamunun parasını çarçur etmelerinin, yandaşa aktarmalarının önüne geçtik. Fakirin fukaranın hakkını kimseye yedirmeyiz” dedi.

Yolsuzlukla ilgili önergesinin mecliste AKP ve MHP oyları ile reddedilmesine de tepki gösteren Ataman “Yapılan yolsuzluğu bildikleri ve ortaya çıkmasını istemedikleri için reddettiler. Çünkü ucu kendilerine de dokunuyor. Benim görevim meclis üyesi olarak İstanbul halkının ödediği vergilerden oluşan bütçenin nasıl harcandığını da kontrol etmek. Burada organize yolsuzluk var ancak siyesi ayak eksik. Siyasi ayak da mahkemelerde ortaya çıkacak” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir İki memur İETT'yi 9.1 milyon lira dolandırdı! Biri Kanada'ya kaçtı, diğeri aranıyor