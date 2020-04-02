İmamoğlu tartışmalara ‘nokta’yı koydu: Olması gereken buydu

İBB'nin bu zamana kadar yol inşaatına, 580 milyon TL harcadığını vurgulayan İmamoğlu “2018 yılının Temmuz ayında karayolu inşaatı, İBB tarafından durdurulmuştu. Yani biz göreve gelmeden tam 1 yıl önce. Çünkü İnşaatı yapmakta olan müteahhit, Dolmabahçe – Ortaköy Karayolu Tüneli inşaatına yönlendirilmiş ve söz konusu tünel inşaatına başlamıştı. Bu nedenle; Temmuz 2018'den bu yana Başakşehir Şehir Hastanesi karayollarına ilişkin herhangi bir imalat yapılmamıştı. Biz geldiğimizde, inşaatı durmuş yapılmayan bir yol bulmuştuk” diye konuştu.

“KASIM'DAN NİSAN'A GERİ DÖNÜŞ OLMADI”

Yarım kalan yolun yapılması konusunda, göreve geldikten kısa süre sonra girişimlere başladıklarını anlatan İmamoğlu şunları söyledi:

* 25 Kasım 2019 günü saat 18:00'de Sayın Vali'miz, ben, Genel Sekreter'imiz ve ilgili genel sekreter yardımcımız Valilik'te bu konunun çözümü için görüşmeler gerçekleştirdik. Kaynak yetersizliği nedeniyle, sürece İBB'nin devam etmesi zordu. Yaklaşık 1 yıla aşkın süredir de inşaatın durduğunu kendilerine aktardık.

* Sayın Vali'miz ile konunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na götürülmesi ve inşaatın bakanlık tarafından sürdürülmesi konusunda fikir birliğine varmıştık.

* Kasım ayından ta ki 1 Nisan tarihine kadar, bu yol için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mızdan bir geri dönüş ya da bir adım gelmemişti. Bize iletilmedi. Dün yapılan açıklamayla, bakanlığımız süreci yürüteceğini belirtti. Bu da mutluluk verici. Umarım kısa zamanda İstanbulluların hizmetine bu yol girer.