İmamoğlu’ndan ‘otogar’ müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten kısa bir süre sonra 18 Temmuz 2019'da ziyaret ettiği ve “Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez” dediği Bayrampaşa Otogarı'nda başlayan çalışmaların son durumunu inceledi.

Otogar Genel Müdürü Fahrettin Beşli'den çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu; istasyon binası, kuleler, peronlar, tamir bakım merkezi, Hamidiye Caddesi ve lojistik alanlarını dolaşarak, çalışmaları yerinde denetledi.

İşçileri selamlayan İmamoğlu, inceleme gezisini, yıllar içinde izbe ve metruk haliyle İstanbulluların korkulu rüyası haline gelen otogarın, yenilenmiş lojistik alanında yaptığı kısa açıklamayla değerlendirdi.

“AZ KALDI”

Unutulmuş bir alan olan İstanbul Otogarı'nı hem taşımacılık sektörüne hizmet eden hem de şehirle bütünleşen sosyal bir alan haline getireceklerini vurgulayan İmamoğlu, “ Yani 400 bin metrekare kaybolmuş bir alanı, İstanbul'a tekrar hediye etmenin keyfini yaşıyoruz. Bakarsan bağ olur misali, 15-20 yıldır gösterilmeyen ilgi bir yılda gösterildiğinde nasıl bir değişimin olduğunu görmüş olduk. Allah tamamını erdirsin; az kaldı” ifadelerini kullandı.

“KİMİN KULLANDIĞI BELLİ DEĞİLDİ”

Şu an oldukça iyi bir noktaya gelindiğini belirten İmamoğlu, “Arkadaşlar, birçok fiziki işi, özellikle asfalt, boyama ve ulaşımla ilgili birtakım hizmetlerimizi bayrama kadar yetiştirecekler. Ne yazık ki, geçmişte kimin kullandığı bile belli olmayan ve farklı amaçlarla kullanılan alanların tamamen yıkılıp ortadan kaldırılması; hem şehir adına böyle bir yerin kurtarılması hem de çevresini olumlu etkilemesi anlamına geliyor. Alt katlardan metro hattı geçiyor. Dolayısıyla, bu istasyona giriş ve çıkışlarda, çok çağdaş ortamlar oluşturuyoruz” diye konuştu.

“HAVALİMANI KADAR YOĞUN BİR MERKEZ”

İmamoğlu, “Kimse belki farkında değil; ama burası İstanbul Havalimanı kadar nüfus yoğunluğuna sahip, gelişi-gidişi olan bir merkez. Bir başka özelliği de mahallelerin göbeğinde. Yani Bayrampaşa ve Esenler'in ortasında. Ne yazık ki buranın eski hali, toplumu da etkiliyor. Çevresindeki birtakım kötü alışkanlıkların merkezi konumuna gelmişti” dedi.

Otogar çevresindeki ilçelerde yaşayan yoğun nüfusa dikkat çeken İmamoğlu, “Vatandaşların, kültür-sanat ve bir kısım etkinlik noktasında kullanacakları meydan ve birtakım unsurlarla devreye girmiş olacak” bilgisini verdi.