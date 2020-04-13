İmamoğlu’ndan sokağa çıkma yasağı tepkisi: Umarım bedeli ağır olmaz!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özlem Gürses'in Halk TV'de canlı yayınlanan “20. Saat” adlı programına konuk oldu. İmamoğlu, Gürses'in koronavirüs salgınıyla ve gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

“FAYDALI İLETİŞİME DEVAM ETMEK İSTİYORUZ”

Özlem Gürses'in, “Süleyman Soylu’nun istifasıyla ilgili CHP’li belediyelerin bir ilişkisi var mı?” sorusuna İmamoğlu olayın hükümet içerisindeki işleyişle ilgili olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

* Bizim ilişkili olacağımızı düşünmüyorum. Tamamen bir siyasi partinin, hükümet içerisindeki kendi işleyişiyle ilgili bir süreç. Benim tek temennim, açıkçası bu süreçte olabildiğince, ilgili olan tüm bakanlıklarla en sıcak ilişkiyi kurabilmek.

* Çünkü hem görevimizin gereği bu hem de bu görevi yapan atanmış bakanların görevinin gereği bu. Dolayısıyla kimin olduğundan ziyade, nasıl bir süreç işletildiği bizi ilgilendiriyor. Bu manada hem şeffaf hem ilişkinin maksimumu düzeyde olduğu ve faydalı bir ilişkiye dönüştüğü bir süreci, açıkçası diliyorum.

* Bunun, 16 milyonluk bir kenti yönetirken, en çok ihtiyaç duyduğumuz iş olduğunu belirtmek isterim. Zira son dönemde hem Sağlık Bakanı'yla 3 kez telefonda görüşüp ilettiğim hususlar oldu.

* Hem de özellikle bağış sürecinden sonra 2 kez sayın İçişleri Bakanı'yla da telefon görüşmelerim oldu. Faydalı olanlar oldu, sonuca erişmeyenler oldu ama neticede bir iletişim vardı. Umuyorum faydalı iletişimi devam ettireceğimiz günlerde beraber çalışırız.

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“UMARIM, O YAŞANAN BİRKAÇ SAATİN BEDELİ AĞIR OLMAZ”

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili bilgisinin bulunup bulunmadığıyla ilgili soruya ise İmamoğlu, “Bilgimiz yoktu. Ben, hiçbir belediye başkanının bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Hatta, mülki amirlerin bile yeterince bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Bilgisi olsa, niye bizden saklasınlar? O anda yaşananlar hepimizi çok üzdü. Umarım, o yaşanan birkaç saatin bedeli ağır olmaz” ifadelerini kullandı.

“SAYIN CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN DUYURULMASI, BİZİM İÇİN YETERLİ BİR BİLGİDİR”

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bu hafta sonunda yeniden sokağa çıkma yasağının uygulayacağı açıklamasından bilginiz var mı?” sorusuna İmamoğlu şu şekilde cevap verdi:

* Bugünden cumartesi için verilen bir sokağa çıkma yasağının, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından duyurulması, bizim için yeterli bir bilgidir. Daha fazlasına gerek yok. Zaten arzu ettiğimiz de budur makul bir zamanda bu tür uygulamaların, eylemlerin yapılması yönünde.

* Sayın Cumhurbaşkanı ilan etmiştir. Bugün günlerden pazartesi. Muhtemelen detayları yarın, öbür gün Sayın Vali'miz tarafından iletilecektir.

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“İNANIN ARTIK İNSANIN NEFESİ TÜKENİYOR”

“İstanbul’da ve kritik illerde neden sokağa çıkma yasağı alınmıyor?” sorusuna imamoğlu şöyle cevap verdi:

* Ben, 24 Mart'tan beri, sokağa çıkma yasağı konusunda çağrı yapan bir Belediye başkanıyım. İstanbul'daki Pandemi Kurulu'na 2 defa katıldım. Oradaki sağlıkçı katılımcılar, tıp insanları, bilim insanları bu konudaki kararlarının net olduğunu ifade ettiler, en az 2-3 haftalık bir sokağa çıkma yasağının olması yönünde.

* Sonrasında önümüze, yanlış bir başlangıçla, 2 günlük sokağa çıkma yasağı kondu. Sayın Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki hafta sonu için 2 günlük sokağa çıkma yasağını ilan etti.

* Ben, yanlışa devam edildiğini düşünüyorum. Faydalı olmadığı yönünde hem ilmi hem tıbbi yaklaşımlar söz konusu. Bu, sadece birazcık nefes almaya benziyor.

* Süreç bulaşmaya devam ettiği taktirde, şu anda yoğunluklar onu gösteriyor, ne yazık ki faydalı bir işlem, eylem olmayacak.

* Bu konuda, niçin 2-3 haftalık bir sokağa çıkma yasağını, özellikle Türkiye'deki pandemi sürecinin en az yüzde 65'inin yaşandığı İstanbul'da uygulamamakta direniler, ben bunu anlamış değilim. İnanın artık insanın nefesi tükeniyor bu konuda ısrar etmekten.