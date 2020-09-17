İnce’den Kaftancıoğlu’na sert tepki!

Sivas’tan başlattığı “Bin Günde Memleket Hareketi” programı kapsamında Eskişehir’e gelen Muharrem İnce, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, CHP’nin 97’nci yaşını kutladığı konuşmasında ‘Atatürk’e atfen ‘Gazi Mustafa Kemal’i kullanmayı tercih etmesiyle başlayan ve parti içerisinde de sert tepkilerin hedefi olan konuşmasını değerlendirdi.

“KİMİN HADDİNE”

Konuşmayı hadsizlik olarak niteleyen İnce şunları söyledi:

* Benim adım Muharrem İnce. Benden küçük biri bana ‘Muharrem’ diyebilir mi, diyemez. Çünkü babası yaşındayım. Muharrem benim ön adım.

* Bir soyadım var. Benden bahsederken Muharrem İnce diyebilirsin, Muharrem Amca diyebilirsin, Muharrem Bey diyebilirsin.

* Mustafa Kemal, ön addır. Atatürk soyadıdır. Kimin haddine Mustafa Kemal demek. Soyadını söylemeye mecbursun.

* Muharrem İnce’ye bile Muharrem diyemezken, Mustafa Kemal Atatürk’e Mustafa Kemal demek kimin haddine.

* Bu ülkenin kurucusunun adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Kimse bu lafları etmemelidir, edemez. Ederse, cahillikten öte bir şey olur.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 Eylül’de internet ortamında yapılan Taksim Toplantıları’nda Türk Siyasetinde Örgütün Yeri ve Seçim Güvenliği başlıklı bir sunum yaptı. Yaklaşık 1.5 saatlik konuşmasında Atatürk’e atfen üç kez “Gazi Mustafa Kemal” ifadesini kullandı.

Kaftancıoğlu, katılımcıların “Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi?” sorusuna ise “Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum” yanıtını verdi.

Canan Kaftancıoğlu’nun bu çıkışı “Atatürk’ü telaffuz etmiyor” tartışmalarına neden oldu. Bazı CHP’li yöneticiler ve milletvekilleri başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekti. Kaftancıoğlu daha sonra yaptığı yazılı açıklamada ise konuşmayı doğruladı ancak yorumlara ilişkin “Hakkımda itibarsızlaştırma operasyonu yapılıyor” dedi.

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