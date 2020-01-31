İnternette tanıştığı kadın, erkek çıktı! Bir de dini nikah kıydı

Edinilen bilgiye göre olay, 2018 yılında meydana geldi. İddialara göre şüpheli İ.D., (25) sosyal medya uygulamasında, ‘Fatma A.' isminde sahte hesap açtı. Açtığı sahte hesapla Mardin'de yaşayan mağdur S.B.'yle (62) irtibata geçen şüpheli İ.D., kendisini Akdeniz Üniversitesinde Edebiyat Bölümü öğrencisi olarak tanıttı ve maddi durumunun çok kötü olduğunu söyledi.

Mağdur S.B. ise ‘Fatma' diye konuştuğu İ.D'ye 750 TL para ve cep telefonu gönderdi. Şüpheli İ.D. bu durumu M.U. ile birlikte kadın arkadaşları E.K'ye anlattı. Mağdur S.B. ile ‘Fatma A.' kullanıcı adından irtibata geçen E.K., (26) mağdurla mesaj yoluyla konuşmayı sürdürdü. Konuşma esnasında mağdura, “sana eş olurum” diyen E.K., S.B. ile buluşmak için bir otelde sözleşti.

OTEL ODASINDA DİNİ NİKAH KIYILDI

Mağdur S.B., E.K. ile buluşmak için geçen sene 4 Nisan'da bir otele geldi. Burada S.B. ve E.K. arasında dini nikahı kıyıldı. Ardından otel kayıtlarına bakan mağdur S.B., ‘Fatma A.' sanarak nikah kıydığı kişinin aslında E.K. olduğunu fark etti. Şüphelilere 35 bin TL gönderdiğini ileri süren S.B., şikayetçi oldu. Mağdurun şikayetinden sonra 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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6 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Haklarında, ‘İştirak Halinde ve Zincirleme Şekilde Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan dava açılan şüpheliler ilk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılama sonunda Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, her üç sanıkta TCK'nın 37/1, 158/1.f-son, 158/3, 43/1, 53/1 maddeleri gereğince ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti de ‘nitelikli dolandırıcılık'tan sanıkları 6 yıl 3 ay hapis cezası ile 109 bin 360 TL adli para cezasına hükmetti. Davanın istinaf mahkemesinde devam ettiği bildirildi. (İHA)