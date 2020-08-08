İş hayatını bir kenara bırakıp toprakla buluşan 3 kadın… Kuşkonmaz krallığına koşuyorlar

ODTÜ İşletme Bölümü'nden 2003 yılında mezun olan Aslı Aksoy (40) pazarlama müdürü olarak çalışıyordu. 2014'te Amerika'ya iş gezisine giden Aksoy'un hayatı, New York şehrinde yediği kuşkonmaz ile değişti.

İş hayatını bir kenara bırakıp önce Muğla Ortaca'da 2.5 dönümlük kuşkonmaz tarlasıyla işe başladı. İş tutunca Ula İlçesi'nde 20+20 dönümlük yer kiraladı. 4 ton yıllık hasat ile işe başlayıp 20 tona ulaştı. Türkiye'nin ilk ve tek organik kuşkonmaz yetiştiricisi oldu. İş tutunca Muğla'da yeni yer arayışına giren Aksoy, Dalaman'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) ait tesis yetkilisiyle görüştü, fakat en az 100 dönüm arazi bulamayınca Antalya'ya yöneldi.

Ortaokuldan sınıf arkadaşları işletme mezunu Zeynep Zeyrek Sert ve avukat kız kardeşi Aslı Zeyrek'e rastladı. Kuşkonmaz işine üçü birlikte devam etti. Aksu İlçesi'nde TİGEM arazilerinden 212 dönümü 10 yıllığına kiralandı. 3 kafadar kuşkonmaz ekimine başlarken Eskişehir'de avukatlık yapan yine ortaokuldan sınıf arkadaşları Buğra Türker'i de yatırım ortağı olarak aralarına aldı. Muğla'da günde 15, Antalya'da ise 20 kadın işçi çalışıyor.

Aslı Aksoy, “Çalışanlarımız arazinin yakınında yaşayan ev kadınları, işsiz üniversite mezunları. Pandemi döneminde gençlere iş olanağı sağladım. Birlikte kazandık birlikte yedik. Başarımın en büyük sırrı çalışanlarımızla abla kardeş gibi olmamız” dedi.

BAŞARI AKIL VE GÜCÜN BİRLEŞMESİYLE GELDİ

Akıl ve güçlerin bir araya gelerek profesyonel iş gücünün, başarının ortaya çıktığını söyleyen Aksoy, şöyle devam etti:

“Zeynep Zeyrek Sert de benim gibi 40 yaşında. 12 yıl sonra mesleğini bırakıp kendisini ‘Çiftçi öğrenci' ilan etti. Kız kardeşi Aslı Zeyrek (35) ise etkinlik yöneticisi. Hem mesleğini yürütüyor hem de tarlaya çalışmaya geliyor. Ortaklığımızı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde resmen kurduk. Sonra aramıza Buğra Türker (41) de katıldı.

Kuşkonmazlar bu sene dikildi. Hasat için 2 yıl geçmesi gerekiyor, yani hasat 2022'de başlayacak, 2023'te ise tam verime geçilecek.” İhracata yönelik beyaz kuşkonmaz yetiştireceklerini de sözlerine ekleyen kadın girişimci, “Beyazın üretimi daha zor. Dikimi bu sene yapıldı ve 2 yıl bakılacak. Dönümden 1-1.5 ton ürün beklentimiz var” dedi.