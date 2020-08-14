İş yerine giden yol kapatılan esnaf valilik önünde kendisini yaktı

Bursa Uludağ'ın Bakacak Seyir Terası’nda çalışan Fikret Güven, bölgede çay satarak geçimini kazanıyordu. Büfeye giden yol kapatılınca da Güven’in işleri de bozuldu.

BÜFEYE GİDEN YOL KAPATILDI

Güven'in iddiasına göre; kar araçlarını kiralamak isteyen firmalar Bursa Valiliği’ne yolun tehlikeli olduğu ve kapanması gerektiği yönünde baskı yaptı. Büfesine gitmek isteyen ancak kendisine de izin verilmeyen Güven, soluğu valilik binası önünde aldı.

“DAHA FAZLA DAYANAMIYORUM”

İşlerinin gün geçtikçe kötüye gitmesine daha fazla dayanamadığını haykıran Güven, valilik önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Polislerin yangın tüpleriyle müdahale ettiği Güven, polis otosuna bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

“ULUDAĞ’DA ÇETE VAR”

Çaycı Güven, daha önce de sosyal medyadan Bursalılara seslenerek, “Uludağ’da bir çete var. Devletin gömleğini giyip de menfaat çetesine hizmet edenler var. Uludağ sizin, burada 10 liraya çay, 20-30 liraya kahve içmek istemiyorsanız, kazıklanmak istemiyorsanız yerinize sahip çıkın” diyerek destek istemişti.