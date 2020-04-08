İşlenecek suça bile af getiriliyor

Prof. Adem Sözüer, İnfaz Paketi düzenlemesini SÖZCÜ'ye değerlendirdi: Düzenlemeleri hukukçular bile anlamıyor. Labirent oluşturulmuş.

Yorumlarla genişleyecek bir düzenleme. Af dememek için örtme yollarına başvurulmuş. Bunu Rahşan affında yaşadık. Sağlık Bakanlığı'ndan geliyoruz diye hırsızlık yapılıyor.

14 Mart'ta Emniyet uyarıyor, kapılarınızı açmayın diyor. Aynı gün, 30 Mart'a kadar işlenen suçlara kadar genişletilen teklif hazırlanıyor. Af geçmişte işlenmiş suça getirilir.

ÇOK TRAJİKOMİK

İzin hakkı olacak hükümlüler arasında cinsel suçlar, cinayet ve uyuşturucu mahkumları da var. Gerekçe olarak kapalı cezaevleri için ekmek yapacak, yemek pişirecek, tavuklara bakacak adam lazım diyorlar.

Trajikomik. Dünyanın neresinde tavuklara baksın, yemek yapsın diye suçların bazıları affa sokulur? İzin de zaten infazdan sayılacak. Sırf kezzap atma bir maddede düzenlendi.

Affa dahil değil diyorsun, ama komisyonda yaptığın son andaki eklenen madde ile kezzap atanı eve yolluyorsun.

Eşitlik ilkesini yok ediyor, kaygılıyız

CHP infaz düzenlemesinin af kapsamında olduğunu belirterek yasa teklifine şerh düştü. Ana muhalefet partisi ayrıca Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamındaki bütün suçların kapsam dışında bırakılmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu, indirim ve affın öncelikle siyasal suçlara tanınması gerektiğinin altını çiziyor.

Kadına karşı suçta ceza indirilmesin

İYİ Parti kadına karşı suçların ceza artırıcı neden olarak teklife eklenmesini istedi. Açık cezaevinde bulunanların 31 Mayıs'a kadar izinli sayılmalarını öngören hükümden terör, cinsel istismar, adam öldürme, özel hayata karşı işlenen suçlar ile kadına karşı suçlardan hüküm giyenlerin muaf tutulmasını talep etti.