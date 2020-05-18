Ispanak üreticisi isyan etti: Malımı, canımı ortaya koydum sattırmıyorlar

Yetiştirdiği ıspanakları satamadığını belirten Söğütlü Mahallesi’nden dertli çiftçi Kenan Bezek, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

“Bir yıl boyunca çalıştık. Malımızı, canımızı her şeyimizi bu tarlanın üzerine koyduk. Malımı satmak istiyorum zabıtalar izin vermiyor. Evde kal diyorsunuz da bir yaz boyunca emek verdiğimiz tarlalarımızdaki ürünü söküp satamadıktan sonra ekmek parası kazanamamışız yaşamanın bir anlamı var mı? Ben şimdi ne yapayım? Sayın valimiz duruma el atsın. Bana izin belgesi versinler. Çıkayım dışarıda malımı satayım. Ne yapmaya çalışıyorlar anlayabilmiş değilim.”

“BÖYLE TARIM POLİTİKASI OLMAZ”

Çiftçi Bezek’in paylaşımına CHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da yorum yaparak, “Böyle bir tarım politikası, böyle pandemi ile mücadele yöntemi olmaz. Corona virüsü sürecinde üreticiyi mağdur ettiler. Perişan ettiler. Ekeni de ekmeyeni de pişman ettiler. Ispanak üreticisi bir vatandaşımızın isyanı, durumu çok net ortaya koyuyor” dedi.