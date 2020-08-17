İstanbul’da ‘Hitler eroini’ ele geçirildi! Ölüme en hızlı götüren uyuşturucu

İstanbul Narkotik Polisi, geçtiğimiz cuma günü Güngören, Şişli ve Esenyurt'ta 3 ayrı operasyon düzenledi. Zehir tacirlerine karşı düzenlenen baskınlarda 2'si yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu bulma eğitimli dedektör köpek “Gold”un da kullanıldığı aramalarda, 2 buçuk milyon lira değerinde 45 kilo 300 gram skunk, 10 kilo metamfetamin, 3 kilo 650 gram esrar, 1 kilo captagon hap ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

METAMFETAMİN

Hitler eroini olarak da bilinen metamfetaminin Şişli'de düzenlenen baskınla ele geçirildiği öğrenildi. İran uyruklu bir kişinin yakalandığı operasyonun uzun süredir yapılan bir takip sonrasında gerçekleştirildiği öğrenildi.

İran uyruklu şüphelinin bulunduğu otobüsü, İstanbul'a girmesinin ardından takibe alan ekiplerin ele geçirdiği uyuşturucu en hızlı ölüme götüren narkotik maddeler arasında değerlendiriliyor.

TEK KULLANIMDA BAĞIMLI YAPIYOR

Özellikle ABD, Japonya gibi ülkelerle Avrupa'da Çekya'da kullanımı yaygın olan metamfetamin, kimyasal olarak sentezlenen uyuşturucular arasında yer alıyor. Daha çok İran üzerinden Türkiye’ye getirilen uyuşturucunun son zamanlarda daha sık ele geçirilmesi dikkat çekiyor.

Çok hızlı bağımlılık etkisi olan ve kullanıcılarda, ani kilo kaybı, güçsüzlük, bilinç bulanıklığı, sözel algılama güçlüğü, diş dökülmesi gibi sorunlara sebep olan metamfetamin konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, uyuşturucunun bir kez kullanım sonrasında dahi bağımlılık yaptığını belirtiyor.