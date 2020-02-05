İstanbul eski Defterdarı CHP’li Hamzaçebi: Kızılay’ın Ensar’a aktardığı para vergiden düşülemez

CHP İstanbul Milletvekili M. Akif Hamzaçebi, Başkentgaz'ın Kızılay'ı kullanarak Ensar Vakfı'na aktardığı paranın perde arkasını anlattı. Hamzaçebi şu bilgileri verdi: “2013 yılında Başkentgaz'ın yüzde yüz hissesi özelleştirildi. Bu yöntemle Başkentgaz Ankara'da tekel haline getirildi. Ensar Vakfı'na aktarılan 7 milyon 925 bin dolarlık bağış bizzat Ankaralıların cebinden alınmıştır. Gerçekte bu bağış Ensar Vakfı'na yapıldığı halde Kızılay üzerinden dolaştırılmıştır. Çünkü bağış Ensar Vakfı'na yapıldığı zaman yüzde 5 olan vergi muafiyeti Kızılay'a yapıldığı zaman yüzde 100'e çıkmaktadır. Kızılay Başkanı diyor ki ‘Bağışı yapanlar bu bağışı gerçekte Ensar Vakfı'na yapıyor.' Yani bu bağışı yüzde 5 oranında değil de yüzde 100 oranında şirket kazancını indiriyor. Böylece vergisini daha az ödüyor. Yani vergiden kaçınıyor.” CHP'li vekil M. Akif Hamzaçebi sözlerine şöyöle devam etti: “Aslında birlikte el ele vergi kaçırıyorlar. Şu bilinsin bağışın tamamı hiçbir şekilde şirket kazancından indirilemez. Kanuna göre bu bağışın yüzde 5'i şirket kazancından indirilebilir gibi düşünülebilir. Ancak bu bağışın tek bir kuruşu bile şirket kazancından, vergi matrahından indirilemez. Kızılay Genel Başkanı da bu suçun ortağıdır.”