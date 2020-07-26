İstanbul Sözleşmesi eylemi sonrası gözaltı!

“İstanbul Sözleşmesi'ne saldırılar karşısında haklarımız ve hayatlarımız için buluşuyoruz” sloganı ile çoğu kadın bir grup eylemci Beşiktaş Abbasağa Parkı'nda forum yapmak istedi. Güvenlik güçlerinin parkta foruma izin vermemesi üzerine grup Barbaros Meydanı'nda toplandı.

Barbaros Meydanı'nda gerçekleştirilen forum, yapılan önerilerin toparlanması ve önümüzdeki günlerde bu önerilerin hayata geçirilmesi için bir iletişim ağı kurulması çağrısıyla olaysız sona erdi.

EYLEMİN ARDINDAN GÖZALTI

Forumun sonlanmasının ardından kalabalık dağıldı. Bazı eylemciler ise Beşiktaş'taki kafelerin bulunduğu bölgeye gitti.

Bu arada polis ekipleri kafeler bölgesinde bulunan ve forumu organize eden bazı kadınları ‘Eylem için yeniden toplanacaklar' gerekçesiyle 2911 sayılı kanuna muhalefet iddiasıyla gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros'un da bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 8 kadının polis merkezindeki işlemleri sürüyor.