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‘İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı bugün hayatta olacaklardı’

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, dün Aylin Sözer'in bir erkek tarafından katledilmesinin ardından Malatya'da Selda Taş ve Gaziantep'te Vesile Dönmez'in öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Nazlıaka, “İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı 3 kız kardeşimiz de bugün hayatta olacaktı” dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:38, 30/12/2020
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‘İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı bugün hayatta olacaklardı’

CHP Kadın Kolları eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka 2020 yılında işlenen kadın cinayetleri, çocuk istismarları ve kadını toplumdan ayrıştıran söylem ve olayları sıraladı. 2020 yılının Ocak ayından Aralık ayına kadar işlenen kadın cinayetlerini sıralayan Nazlıaka, CHP Kadın Kolları olarak kadın cinayetleri ile mücadele ettiklerini vurguladı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 

Türkiye'de dün 3 kadının öldürülmesine ilişkin de konuşan Nazlıaka şunları söyledi:

“İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı dün 3 kız kardeşimiz de bugün hayatta olacaktı. O yüzden bir kez daha bu sözleşmenin uygulanmasına ülkeyi yönetenleri davet ediyoruz. Bir tek kız kardeşimizin kirpiği yere düşmeyinceye kadar haklı mücadelemizi sürdüreceğimize, yaşam hakkımıza da sahip çıkacağımızı da özellikle ifade etmek istiyoruz.”

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