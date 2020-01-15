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İstanbul’da 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerinin Kağıthane ve Sarıyer'de düzenlediği operasyonda 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi.

10:31 -
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İstanbul’da 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi

Sahte para basımında kullanılan matbaa makinelerine el konulurken, 8 şüpheli gözaltına alındı. (İHA)

Ayrıntılar geliyor

ABD Emniyet istanbul para Sarıyer
Son güncelleme: 10:33 15.01.2020
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