İstanbul’da 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi

Sahte para basımında kullanılan matbaa makinelerine el konulurken, 8 şüpheli gözaltına alındı. (İHA). Ayrıntılar geliyor. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/istanbulda-127-milyon-500-bin-sahte-abd-dolari-ele-gecirildi-5568875","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/istanbulda-127-milyon-500-bin-sahte-abd-dolari-ele-gecirildi-5568875","pageType":"yazi","pageIdentifier":5568875,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"u0130stanbul&#8217;da 127 milyon 500 bin sahte ABD dolaru0131 ele geu00e7irildi"});aip('newsArticle', {"identifier":5568875,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/istanbulda-127-milyon-500-bin-sahte-abd-dolari-ele-gecirildi-5568875/","headline":"u0130stanbul&#8217;da 127 milyon 500 bin sahte ABD dolaru0131 ele geu00e7irildi","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["ABD","Emniyet","istanbul","para","Sar\\u0131yer"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"ali.inan","dateCreated":1579073478,"datePublished":1579073478,"dateModified":1579073631,"info":"{"seo_news":"false"}"});