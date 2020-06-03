İstanbul’da baltalı panik! Ortalığı birbirine kattı

Olay, Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Elinde baltayla evinin camından eşyalarını atan ve kendisine zarar veren İlyas A., olay yerine gelen polis ekibinin aracına da saksı attı.

(FOTO: SÖZCÜ)Sinir krizi geçiren ve kendini odaya kilitleyen İlyas A., kendisini yakma ve intihar etme ihtimaline karşı sağlık ve itfaiye ekipleri de olay yerine çağrıldı.

Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen İlyas A., 6 saat süren ikna çabasının ardından odadan çıkmayınca devreye özel harekat timleri girdi.

Odanın kapısını kırarak eve giren özel harekat timleri, İlyas A.’yı gözaltına alıp Emniyet’e götürdü.