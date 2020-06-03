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İstanbul’da baltalı panik! Ortalığı birbirine kattı

İstanbul Bağcılar'da yaşanan olayda İlyas A. kendini önce odaya kapattı yanında bir de balta vardı. O baltayla odasında ne var ne yok parçaladı sonra da tüm eşyaları camdan dışarı attı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri önlem aldı. Saatlerce ikna edilemeyince devreye özel harekat timleri girdi. İlyas A. evden çıkarılıp gözaltına alındı.

Habip ATAM
15:37 -
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Olay, Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Elinde baltayla evinin camından eşyalarını atan ve kendisine zarar veren İlyas A., olay yerine gelen polis ekibinin aracına da saksı attı.

(FOTO: SÖZCÜ)Sinir krizi geçiren ve kendini odaya kilitleyen İlyas A., kendisini yakma ve intihar etme ihtimaline karşı sağlık ve itfaiye ekipleri de olay yerine çağrıldı.

(FOTO: SÖZCÜ)

Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen İlyas A., 6 saat süren ikna çabasının ardından odadan çıkmayınca devreye özel harekat timleri girdi.

(FOTO: SÖZCÜ)

Odanın kapısını kırarak eve giren özel harekat timleri, İlyas A.’yı gözaltına alıp Emniyet’e götürdü.

Haber Hürriyet intihar istanbul ÖZEL HAREKAT Polis Sağlık
Son güncelleme: 16:02 03.06.2020
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