İstanbul’da bin 147 tarihi eser ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu’nun çeşitli bölgeleri ve İstanbul’daki Osmanlı döneminden kalma tarihi camilerden çalınan hat levha, tablo, kilim ve objelerin ele geçirilmesi için çalışma başlattı.

Araştırmalarda şüphelinin elde ettiği eserleri Şişli'deki adresinde ve Kağıthane'de bir depoda tuttuğu belirlendi.

BİN 143 ESER

Belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Baskında, cami, vakıf ve kiliselerden çalındığı belirlenen bin 143 adet tarihi eser ele geçirildi.

HAT ESERLER, KİLİMLER, RESİMLER

Ele geçirilen tarihi eserler arasında, nadide el dokuma kilimler, el yazması hat levhalar, ahşap kabartma ve ahşap işçiliği yazılı eserler, resimler ve Selçuklu, erken Osmanlı dönemlerine ait objeler ele geçirildi.

2009'DA ÇALINMIŞTI

Ele geçirilen tarihi eserlerden bir çoğunun envanter kayıtlarının söküldüğü belirtilirken, eserler arasında bulunan 7 hat yazılı levhanın 2009'da Beyoğlu'ndan çalındığı tespit edildi.

Siyah üzerine altın yaldız ile yazılan; Allah, Muhammed, Fatma, Hasan, Hüseyin ve 4 halifenin isimlerinin bulunduğu hatların Fatma Hatun Camisi'nden çalındığı öğrenildi.

VAKIFLAR MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLECEK

Tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldığı belirtildi. Emniyette sergilenen eserlerin ise Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.