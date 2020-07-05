Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı

Esenyurt'ta, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik 95 ekip ve 242 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.

16:45 -
Haberler Gündem
İstanbul’da büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından Esenyurt’ta düzenlenen eş zamanlı operasyona 95 ekip ve 242 polis katıldı.

43 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, 5 Temmuz Pazar günü 05.00’da önceden tespit edilen 170 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 43 şüphelinin cinayet, hırsızlık, yaralama, kesici delici alet ve silah bulundurma ve tehdit suçlarından haklarında yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan 43 şüphelinin Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi. DHA

İLGİLİ HABERİstanbul ve Sakarya'da fuhuş operasyonuİstanbul ve Sakarya'da fuhuş operasyonu
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more