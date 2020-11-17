İstanbul’da canlı bomba paniği! Kaymakanlıktan açıklama geldi

Edinilen bilgiye göre, Alibeyköy'den Alanya'ya gitmek üzere şehirlerarası otobüsüne motosiklet kaskıyla binen şahıs, şüpheli davranışlarıyla dikkat çekti.

Kafasında motosiklet kaskı, üzerinde metal eşya ve kabloların olduğunu belirterek canlı bomba olduğunu söyleyen şahıs otobüste paniğe neden oldu.

ŞAHIS ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yolcuların ihbarı üzerine Ümraniye ilçesinde Şerifali'de bulunan otobüs yolcu alma noktasında polis ekipleri otobüsü durdurarak şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Tedbir amaçlı çağrılan bomba imha ekibi canlı bomba düzeneğinin olmadığını belirledi. Kısa süreli yaşanan paniğin ardından otobüs yolculuğuna devam etti. İlk belirlemelere gözaltına alınan şahsın aklı dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Otobüste yolculuktuk yapan Süleyman Çiçek adlı vatandaş, “Şahsın şüpheli davranışları sonucu polise ihbar ettiler. Polis ekipleri müdahale ederek aşağı indirdi. Gözaltına alındı. Bizde otobüste bu noktada durduk. Allah'a çok şükür bir şey olmadı” diye konuştu.

Afyonkarahisar’a giden bir yolcu ise, “Kafasında motor kaskı, önü kapalı, kafasında radyo telsiz gibi bir şeyler var. Burada durduk, sonra polis geldi. Aşağı aldılar adamı ” dedi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan olayla ilgili Ümraniye kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Bugün saat 20.00 sıralarında, Alo 155 hattına yapılan bir ihbarda; ilçemiz Şerifali Mahallesindeki terminalde bulunan otobüsteki yolculardan birinin canlı bomba olabileceği bildirilmiştir.

*İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan araştırmada; ihbar edilen şahsın Afyonkarahisar -1980 doğumlu (Z.Y.) olduğu tespit edilmiştir.

*Şahısla yapılan görüşmede bilincinin yerinde olmadığı, kaskı neden taktığına dair açıklama yapamadığı, ailesinden alınan bilgilere göre şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ve kafasına sürekli kask takarak dolaştığı anlaşılmıştır.

*Herhangi bir suç kaydı tespit edilemeyen şahsın, memleketine gitmek üzere yolcu otobüsüne bindiği ve ihbarın asılsız olduğu tespit edilmiştir. İHA