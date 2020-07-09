İstanbul’da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda illegal yollarla giriş yaptıkları ve bir süredir İstanbul’da saklandıkları belirlenen terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı bazı kişileri tespit etti.

Yürütülen soruşturma sonrası bu sabah İstanbul’da çok sayıda ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. IŞİD’le bağlantıları olduğu ileri sürülen 10 yabancı terörist savaşçı yapılan baskınlarla yakalandı.

Yakalananların, çeşitli faaliyetlerde bulundukları ve örgütün aktif olduğu çatışmalı bölgelerinde kamplara gidip geldikleri belirlendi. Polisin yurda illegal yollarla sızarak giriş yapan yabancı terörist savaşçılara yönelik çalışması devam ediyor. (İHA)



