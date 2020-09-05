Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da kan donduran kadın cinayeti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 18 yaşındaki genç kız, birlikte yaşadığı Azerbaycan uyruklu şahıs tarafından vahşice öldürüldü. Bıçakla genç kızın boğazını kesen katil, duvara kanıyla "ihanetin bedeli ölümdür" yazdı.

15:50 -
Haberler Gündem

Olay Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Aldemir Sokak’ta saat 12.00 sıralarında yaşandı.

Azerbaycan uyruklu Vusal O. birlikte yaşadığı 18 yaşındaki Sevilay Kaya ile evde tartışmaya başladı.

Kıskançlık krizine giren Vusal O., bıçakla kendisini aldattığını düşündüğü genç kızın boğazını kesti.

Daha sonra evden çıkan Vusal O. Gaziosmanpaşa Meydanı’nda uygulama yapan polis ekiplerine teslim oldu. Eve giren ekipler, kan donduran manzara ile karşılaştı.

FOTO: DHA / Gaziosmanpaşa’da 18 yaşındaki Sevilay Kaya vahşice öldürüldü.

Zanlının öldürdüğü genç kızın kanıyla duvara “İhanetin bedeli ölümdür” yazdığı görüldü.

Olayı duyan genç kızın yakınları da eve gelerek sinir krizleri geçirdi. (İHA)

Azerbaycan Gaziosmanpaşa istanbul Kadın kadın cinayeti Polis uygulama
Son güncelleme: 16:12 05.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more