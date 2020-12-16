İstanbul’da korkutan yıkım

Olay, saat 15.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Bir inşaat firması tarafından yıkımı yapılan binanın bir kısmı şiddetli bir şekilde çöktü.

Çökme sebebiyle etrafa taş parçaları saçılırken, büyük bir toz bulutu kaplandı. Yıkımı yapılan binanın yanında bulunan binanın camları da taş parçaları sebebiyle kırıldı.

Binada yaşayanlar korku içerisinde kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çökme alanında inceleme yaptı.

“EVE GİTTİĞİMDE ŞOKE OLDUM”

Evde oturduğu sırada dairesinin camları kırılan Sabriye İzgi, “Sürekli dikkatsiz bir şekilde çalışıyorlar koruma yok. Bugün de direkleri kesip komple binayı çöktürdüler. Çok korktuk o anda çocuğu kucağıma aldım ne yaptığımı bilmiyordum” dedi.

Dairesine taş parçaları isabet eden iş güvenliği uzmanı Merve Akgül, “Ben iş yerindeydim annem aradı beni ağlayarak evin camları indi diye. Ben de iş güvenliği uzmanıyım biliyorum böyle bırakılmaması gerektiğini. Annem arayınca geldim eve gittiğimde şoke oldum. Allah’tan kimse cam kenarında oturmuyordu kimse yaralanmadı” diye konuştu. DHA