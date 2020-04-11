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İstanbul’da sokağa çıkma yasağında toplu taşıma nasıl çalışacak?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 11-12 Nisan için ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul’da toplu taşıma araçlarına da kısıtlama geldi. Metro seferleri tamamen iptal edildi. Otobüs, metrobüs ve şehir hatları vapurları sadece sabah ve akşam saatlerinde aralıklı olarak sefer yapacak.

10:19 -
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İstanbul’da sokağa çıkma yasağında toplu taşıma nasıl çalışacak?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı istisnası olan vatandaşlar için İstanbul’daki toplu taşıma araçlarında düzenleme yapıldı.

İETT,  iki gün boyunca  445 otobüs hattında sabah saat 07.00 – 09.30 arasında, akşam ise 17.00 – 19.30 saatleri  arasında sefer düzenleyecek. Metrobüs hattında da sabah 06.00 – 09.00 ve akşam 16.00 – 20.00 saatleri arasında 10 dakika aralıklarla karşılıklı seferler yapılacak.

FOTO:DHA

METRO İPTAL

2 gün boyunca İstanbul'da metro seferlerinin hepsi iptal edildi. Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, 13 Nisan pazartesi itibarıyla seferlerin normal tarifeye uygun olarak yeniden başlayacağı açıklandı.

VAPUR SEFERLERİ SABAH VE AKŞAM SAATLERİNDE YAPILACAK

Şehir Hatları vapurları ise Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Adalar-Kabataş, Bostancı-Adalar, Boğaz hattı ve Kadıköy-Beşiktaş hatlarında sadece sabah ve akşam saatlerinde belli aralıklarda sefer yapılacak.

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Adana Ankara Antalya aydın Balıkesir Beşiktaş Bursa Denizli Diyarbakır Erzurum İçişleri Bakanlığı istanbul Kadıköy metro Metrobüs Üsküdar
Son güncelleme: 10:30 11.04.2020
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