İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi verileri…

İstanbul su kesintisi listesi İSKİ sitesinde yer alıyor ve vatandaşlar buradan suların tahmini olarak saat kaçta geleceğine erişebiliyor. Su kesintileri özellikle yaz aylarında hayatı ciddi şekilde etkiliyor. Kesintilere dair detaylar haberimizde…
İSKİ ARIZA KAYIT EKRANI
Su kesintilerinizi İSKİ’ye bildirmek için aşağıdaki linkten adres bilgilerinizi girebilirsiniz.
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul’da su kesintisi yaşanan çeşitli noktalara ve suyun geleceği saate aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.