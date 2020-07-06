Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi verileri…

Çeşitli arıza ve çalışma durumları sebebiyle su kesintileri yaşanabiliyor. İstanbul’daki vatandaşlarımız için İSKİ’nin anlık su kesintisi listesi haberimizde yer alıyor. Su, günlük hayatın en önemli ihtiyaçlarından biri ve kesinti durumlarında ciddi zorluklar yaşanabiliyor. İşte kesinti listesi...

11:21 -
Haberler Gündem
İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi verileri…

İstanbul su kesintisi listesi İSKİ sitesinde yer alıyor ve vatandaşlar buradan suların tahmini olarak saat kaçta geleceğine erişebiliyor. Su kesintileri özellikle yaz aylarında hayatı ciddi şekilde etkiliyor. Kesintilere dair detaylar haberimizde…

İSKİ ARIZA KAYIT EKRANI

Su kesintilerinizi İSKİ’ye bildirmek için aşağıdaki linkten adres bilgilerinizi girebilirsiniz.

İSKİ ARIZA KAYIT LİNKİ

İSKİ su kesintisi verileri… İstanbul'da sular ne zaman gelecek? (1 Temmuz)

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul’da su kesintisi yaşanan çeşitli noktalara ve suyun geleceği saate aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

istanbul saat kaçta
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more